Festival Sesc de Música em Pelotas terá concerto de Renato Teixeira e celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas

14ª edição de um dos principais festivais de música do concerto da América Latina ocorre de 19 a 30 de janeiro em diversos pontos da cidade

Douglas Dutra

