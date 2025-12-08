Festival Sesc de Música em Pelotas terá concerto de Renato Teixeira e celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas

Festival do Sesc leva música a diversos pontos de Pelotas, como o Mercado Público, que receberá o concerto de encerramento. Paulo Rossi / Sesc-RS / Divulgação

A programação do 14º Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre de 19 a 30 de janeiro em Pelotas, será marcada pela celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis e por um concerto especial de Renato Teixeira e orquestra na Praia do Laranjal.

A agenda completa foi divulgada nesta segunda-feira (8) e conta com mais de 115 apresentações gratuitas, distribuídas por teatro, praças e espaços simbólicos de Pelotas.

A abertura oficial do evento será no dia 19, às 20h30min, no Theatro Guarany, com a ópera Em Busca das Paisagens Perdidas, uma superprodução da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul em homenagem a Jayme Caetano Braun, poeta e pajador referência na cultura gaúcha. O espetáculo contará com cenografia e efeitos cênicos, incluindo chuva de erva-mate e simulação do vento minuano.

O legado missioneiro também inspira a apresentação do Grupo de Harpas Guaranis do Vale do Taquari, que se apresenta no dia 20, às 19h, no Clube Caixeiral, com uma sonoridade baseada na fusão entre as tradições indígenas e os saberes jesuítas e um repertório que une pesquisa histórica e performance contemporânea.

A programação do festival encerra no dia 30, às 20h30min, no Largo do Mercado Central, com concerto da Orquestra Acadêmica, formada por alunos do eixo educacional do festival e regida por Evandro Matté. A apresentação também será marcada por tributos aos 400 anos das Missões Jesuíticas, aos 120 anos do Centro Português 1º de Dezembro e à trajetória de Diclea de Souza, ícone do ballet pelotense.

Renato Teixeira e orquestra no Laranjal

Compositor de "Tocando em Frente" se apresenta com orquestra na Praia do Laranjal no dia 24 de janeiro. Fábio Nunes / Divulgação

Um dos principais nomes da música brasileira, Renato Teixeira subirá ao palco montado na areia da Praia do Laranjal às 20h30min do dia 24 para apresentar sucessos como Romaria e Tocando em Frente acompanhado de orquestra regida pelo maestro Evandro Matté.

Homenagens a Radamés Gnattali e Hermeto Pascoal

No dia 20, o Theatro Guarany recebe o concerto Radamés a Cinco, celebrando os 120 anos de Radamés Gnattali, compositor gaúcho reconhecido mundialmente pela fusão entre música erudita e popular.

Já no dia 26, também no Guarany, a Orquestra de Choro do Festival apresenta a estreia mundial da Suíte Raízes, de Mathias Behrends Pinto, dedicada a Hermeto Pascoal, compositor e multi-instrumentista falecido em setembro deste ano. Ambas apresentações começam às 20h30min.

Festival terá mais de 400 alunos e 59 professores de música. Paulo Rossi / Sesc-RS / Divulgação

Festival terá professores de 12 países

Além de levar espetáculos de música gratuitos para a comunidade, o Festival Internacional Sesc de Música é também uma oportunidade de aprendizado para alunos de música de todo o país. Ao todo, a 14ª edição terá a participação de mais de 400 alunos de 19 estados brasileiros e 59 professores de 12 nacionalidades, incluindo Alemanha, Argentina, Espanha, Japão, Itália e Rússia.

Ingressos

Toda a programação do festival é gratuita, conforme a capacidade de cada espaço. Para as apresentações no Theatro Guarany, é necessária a retirada antecipada de ingresso a partir de 14 de janeiro no site do Sesc ou na bilheteria do teatro.

Confira a programação completa

19/01 (segunda-feira)

18h - Cortejo Musical - Largo do Mercado Público

20h30 - Ópera Em Busca das Paisagens Perdidas | CORS - Theatro Guarany

20/01 (terça-feira)

9h30 - Grupo de Cordas do Festival - Hospital Santa Casa de Misericórdia

15h - Grupo de Cordas do Festival - Hospital Beneficência Portuguesa

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Grupo de Harpas Guaranis - Clube Caixeiral

20h - Octeto Sesc Musicar Maranhão - Paróquia Santa Terezinha

20h30 - Concerto Radamés A Cinco - Theatro Guarany

21/01 (quarta-feira)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

13h - Grupo de Cordas do Festival - Campus da Saúde UCPel

17h às 18h - Grupo Harpas Guaranis - Lounge do Festival (Mercado Público)

18h às 19h - Grupos do Festival - Lounge do Festival (Mercado Público)

18h - Quinteto da Orq. Jovem Sesc Mato Grosso do Sul - Catedral do Redentor

19h - Recital de Harpa, Cordas, Metais e Madeiras | Liuba Klevtsova (RUS), Giorgio Mandolesi (ITA), André Mendes (BRA), Gabriela Queiroz (BRA), Douglas Braga (BRA), Diego Grendene (BRA), Viktoria Tatour (BIE), Lucca Zambonini (BRA) - Clube Caixeiral

19h - RS Jazz Trio - Parque UNA

20h30 - Concerto Tango Ember (ARG) - Theatro Guarany

22/01 (quinta-feira)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

14h - Grupo de Cordas do Festival - Hospital São Francisco de Paula

17h - Concerto Tango (ARG) - Calçadão da Andrade Neves

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Harpa, Madeiras, Cordas e Piano | Cristian Budu (BRA), Paula Pires (BRA), André Carrara (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Viktoria Tatour (BIE), Cássia Lima (BRA), Mariana Gomes (BRA), Emilia Valova (BUL) - Clube Caixeiral

20h30 - Concerto Gilberto Monteiro E Orq. Sucinta - Theatro Guarany

23/01 (sexta-feira)

11h - Grupo de Choro do Festival – Expresso Embaixador

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

14h - Grupo de Cordas do Festival - Hospital Escola UFPel

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Canto Lírico, Cordas e Piano | Flávio Leite (BRA), André Carrara (BRA), Julián Medina (ARG), Eder Kinappe (BRA), Liviu Prunaru (ROM), Sophia Reuter (ALE), Valentina Sviatlovskaia (RUS) - Clube Caixeiral

19h - Clube do Choro de Pelotas - Fábrica Roca

19h - Concerto Tango Ember - Shopping Pelotas

19h30 - Concerto de Canto Lírico + Camerata UFPel - Catedral Metropolitana São Francisco de Paula

20h30 - Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardino (BRA) - Praia do Laranjal - Palco do Festival

24/01 (sábado)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Metais e Percussão | Flavio Gabriel (BRA), Karen Donnely (CAN), Bernardo Silva (PRT), Lucca Zambonini (BRA), José Milton Vieira (BRA), Rodrigo da Rocha (BRA), Luis Ricardo Serralheiro (BRA), Fernando Deddos (BRA), Douglas Gutjahr (BRA), Fernanda Kremer (BRA) - Clube Caixeiral

19h - Orquestra Areal e Municipal - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

19h30 - Gafieira do Festival - Nave

20h30 - Concerto Renato Teixeira e Orquestra - Praia do Laranjal - Palco do Festival

25/01 (domingo)

17h - Autocine Brazilian Blend - Parque da Baronesa

18h - Recital Classe de Piano - Conservatório de Música da UFPel

19h30 - Satolep Groove Company - Nave

20h - Orquestra Sinfônica Acadêmica | Regente Pedro Bartolomé (ESP) - Theatro Guarany

21h - Big Band Democrata - Food Hall Quartier

26/01 (segunda-feira)

11h30 - Grupo de Cordas do Festival - Restaurante Popular

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Madeiras, Cordas e Piano | Douglas Braga (BRA), Paulo Bergmann (BRA), André Mendes (BRA), Diego Grendene (BRA), Gabriela Queiroz (BRA), Alberto Dourthé (CHL), Mariana Gomes (BRA), Emilia Valova (BUL) - Clube Caixeiral

19h - Grupo de Saxofone do Festival - Associação Otroporto

20h – Camerata de Cordas Sesc Roraima – Paróquia São José - Fragata

20h30 - Orquestra de Choro do Festival | Regente Lucian Krolow - Theatro Guarany

22h - Videomapping Espetáculo Tempo? Tempo! Tempo… – Sinfonia dos Hertz Invisíveis - Fachada Theatro Guarany

27/01 (terça-feira)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

14h30 - Quinteto Allegro - Unidade Cuidativa de Pelotas

16h - Grupo de Cordas Orquestra de Câmara Sesc MG - Rodoviária de Pelotas

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Orquestra Jovem Sesc Rio Grande do Sul - Auditório Sicredi

19h - Recital de Madeiras, Metais e Cordas | Bernardo Silva (PRT), Lucca Zambonini (BRA), Philip Nodel (RUS), Viktoria Tatour (BIE), Diego Grendene (BRA), Paula Pires (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Eder Kinappe (BRA) | Clube Caixeral

20h30 - Gala Lírico | Núcleo de Alunos - Theatro Guarany

22h - Videomapping Espetáculo Tempo? Tempo! Tempo… – Sinfonia dos Hertz Invisíveis - Fachada Theatro Guarany

28/01 (quarta-feira)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

15h - Grupo de Choro do Festival - Asilo de Mendigos de Pelotas

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Madeiras, Cordas, Metais e Piano | Cássia Lima (BRA), Mariana Gomes (BRA), Stanimir Todorov (BUL), Max Uriarte (BRA), José Milton Vieira (BRA), Paulo Bergmann (BRA) | Clube Caixeral

20h - Banda do Gonzaga - Comunidade Jesus Operário

20h30 - Orquestra Jovem Sesc Brasil | Núcleo Sopros e Percussão - Theatro Guarany

21h - Jam Session - Encontro de celebração do Festival - Lounge PSJ

29/01 (quinta-feira)

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

16h - Grupo de Cordas do Festival - Hospital Espírita

17h30 às 19h - Apresentações Lounge do Festival (Mercado Público)

19h - Recital de Canto Lírico, Cordas e Piano | Eiko Senda (JAP), Max Uriarte (BRA), Cristian Budu (BRA), Liviu Prunaru (ROM), Sophia Reuter (ALE), Valentina Sviatlovskaia (RUS), Stanimir Todorov (BUL) - Clube Caixeiral

20h - Camerata Sesc Pelotas - Paróquia Amor Divino - Colônia Sto. Antônio

20h30 - Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Marcelo Jardim (BRA) - Theatro Guarany

30/01 (sexta-feira)

10h - Recital Orquestra Sesc Brasil - Auditório Universidade Católica - UCPel

13h - Recital de Alunos - Conservatório de Música da UFPel

15h - Classe de Canto do Festival - Conservatório de Música da UFPel

19h - Classe de Choro do Festival - Conservatório de Música da UFPel

20h - Orquestra Acadêmica | Regente Evandro Matté (BRA) - Largo Mercado Público



