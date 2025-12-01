Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, terá representantes de 12 países 

Mercado Público, no centro histórico de Pelotas, é um dos palcos para os concertos. Paulo Rossi / Sesc-RS / Divulgação

A 14ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre de 19 a 30 de janeiro em Pelotas, já tem confirmada a participação de cerca de 400 alunos de música e 59 professores de 12 nacionalidades. A programação completa será divulgada em dezembro.

Mestres de Alemanha, Argentina, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Canadá, Espanha, Itália, Japão, Portugal, Romênia e Rússia serão responsáveis pelas aulas de diversos instrumentos, como violino, violoncelo, harpa, flauta, piano, canto lírico e composição, além de práticas de orquestra, banda sinfônica e música de câmara.

O evento, que já faz parte do calendário cultural da Zona Sul, terá 115 apresentações gratuitas ao longo da programação, com concertos e recitais percorrendo os bairros e pontos históricos e turísticos de Pelotas, como os teatros, o Mercado Público e a Praia do Laranjal.

Leia Mais Depois de anos fechado, Sete de Abril deve ter reabertura parcial em 2026

Entre os 400 alunos, há representantes de 19 estados brasileiros e de diversas cidades gaúchas, além de participantes da Argentina, Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela.