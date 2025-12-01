Cultura e Lazer

Arte
Notícia

Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, terá representantes de 12 países 

Evento, que chega à 14ª edição, será realizado entre os dias 19 e 30 de janeiro; programação completa será divulgada em dezembro

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS