Festival gratuito abrirá temporada de verão no Parque da Baronesa, em Pelotas

Prédio histórico será o cenário das atividades do festival, que ocorre no sábado e no domingo. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Neste fim de semana, 13 e 14 de dezembro, Pelotas recebe um evento gratuito com gastronomia e atrações culturais. A edição Costa Doce do Festival Viva o RS será realizada no Parque da Baronesa e marcará a abertura da temporada de verão no sul do Estado.

A programação começa no sábado, das 15h às 22h, e segue no domingo, das 11h às 18h. A organização estima receber mais de mil visitantes.

O Parque da Baronesa foi escolhido por ter passado recentemente por obras financiadas pelo Programa Estadual Avançar no Turismo, que ampliaram as condições do espaço para ações culturais e turísticas.

Programação

Na área gastronômica, mais de 20 estandes oferecerão degustações e venda de alimentos e bebidas produzidos na região, incluindo azeites, queijos, doces, vinhos, espumantes, cervejas e destilados. Um espaço será destinado a empreendimentos e agências de turismo locais.

Na programação cultural, estão previstos shows de artistas pelotenses e uma intervenção da Pipa Parade, na qual um artista da região transformará barricas em obras de arte ao vivo.

O projeto Pipa Parade é uma iniciativa do governo do Estado que percorre o Rio Grande do Sul promovendo ações culturais relacionadas à vindima, período da colheita da uva para a produção de vinho. A obra criada em Pelotas integrará a edição itinerante do projeto, que ocorre de 12 de janeiro a 12 de março, período tradicional da vindima.

A iniciativa

O Viva o RS é uma plataforma criada em 2020 para divulgar destinos e experiências turísticas do Estado. Desenvolvida pelo hub Wine Locals, em parceria com o Sebrae e com patrocínio do governo estadual, a iniciativa surgiu como ferramenta digital — e esta será a primeira edição presencial do festival.