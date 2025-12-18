Dez anos após o último desfile, escolas de samba de Rio Grande seguem fora da passarela

Agremiações mantêm atividades comunitárias e defendem retorno estruturado no futuro. Ricardo Irigon / Arquivo / Prefeitura de Rio Grande

Desde 2016 fora da passarela, o carnaval das escolas de samba de Rio Grande segue sem definição sobre um eventual retorno dos desfiles competitivos. Há quase uma década, as agremiações deixaram de ocupar o sambódromo e passaram a atuar de forma pontual, com apresentações isoladas e participação em eventos, sem a realização de um carnaval estruturado nos moldes tradicionais que marcaram a história da cidade.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Rita Rache, a atual gestão trabalha com a perspectiva de uma retomada gradual das escolas de samba, respeitando os limites financeiros e organizacionais do município e das próprias entidades. A proposta discutida para 2026, no entanto, não prevê a volta dos desfiles competitivos.

— Estamos trabalhando com as escolas para organizar um evento de festividade em 2026, mas não será um sambódromo nem um carnaval competitivo. A ideia é criar algo que una as escolas e a comunidade, celebrando nossa cultura e nossa tradição carnavalesca — explica a secretária.

Em 2024, a prefeitura chegou a articular o retorno das escolas com um fomento financeiro concedido pela administração anterior, do ex-prefeito Fábio Branco. Os repasses variaram entre R$ 15 mil e R$ 25 mil, com a proposta de realizar um carnaval fora de época no primeiro semestre daquele ano. O evento, no entanto, não foi realizado em razão das enchentes que atingiram o município, e parte dos recursos acabou sendo utilizada pelas escolas para enfrentar os prejuízos causados.

— Queremos garantir que em 2026 as escolas voltem para a rua, ainda que de forma simbólica. Estamos fazendo as articulações necessárias para que esse evento aconteça, com a colaboração de empresas locais e apoio do poder público — afirma Rita Rache.

Tradição mantida fora da passarela

Do ponto de vista das escolas, a ausência dos desfiles não significou paralisação das atividades. Integrante da comissão de carnaval da Unidos do Mé, uma das mais tradicionais agremiações da cidade, Jeverson Franco, o Botinha, destaca que o trabalho comunitário e de formação segue ativo, mesmo sem o carnaval competitivo.

— O desfile não é realizado há dez anos, mas a Unidos do Mé segue funcionando como escola de samba. Hoje formamos músicos e ritmistas que acabam levando essa experiência para outros carnavais do Brasil — afirma.

Segundo ele, a falta de desfiles impacta diretamente novas gerações, que cresceram sem vivenciar o carnaval de passarela em Rio Grande.

— Essa geração pós-Covid praticamente não viu um carnaval de escolas na cidade. Muitos jovens acabam conhecendo só o carnaval de rua, como o do Cassino, ou eventos em outras cidades — observa.

Botinha ressalta, no entanto, que a tradição segue viva justamente por meio das baterias das escolas, que sustentam o carnaval de rua no município.

— O carnaval do Cassino, em sua maioria, é feito por ritmistas das escolas de samba de Rio Grande. Já tentaram outros formatos, outros estilos musicais, mas a tradição é a batucada, são as baterias — afirma. Ele também é fundador do bloco 37,5 Não é Febre, um dos maiores da Praia do Cassino.

Diálogo e expectativa para o futuro

Sobre a possibilidade de uma retomada mais estruturada nos próximos anos, Botinha avalia que o diálogo com o poder público existe, ainda que os avanços sejam graduais.

— Existe aproximação, sim. Tem conversa, tem trabalho conjunto. A gente acredita que, no futuro, o carnaval pode voltar, porque ele movimenta a cidade inteira, envolve famílias, comunidades e tem um peso cultural muito grande para Rio Grande — diz.

Conforme a Secretaria de Cultura, além do evento previsto para 2026, a prefeitura estuda a realização de ações menores ao longo do ano, como forma de permitir que as escolas arrecadem recursos e retomem gradualmente suas atividades, com a perspectiva de um carnaval mais estruturado a partir de 2027.

O último carnaval de passarela realizado em Rio Grande ocorreu em 2016, fora de época, quando desfilaram Acadêmicos da P1, Unidos do Mé, Águias do Samba, Unidos da Rheingantz, Unidos da Zona Oeste e Nós de Casa. Desde então, o carnaval da cidade passou a ocorrer apenas no formato de blocos, especialmente na praia do Cassino, mantendo viva a tradição popular, mas sem os desfiles das escolas de samba.



