Biblioteca de novo empreendimento em Pelotas terá curadoria de Martha Medeiros

Complexo Brisa – Residências da Alameda, previsto para 2028, terá acervo inicial com escolha pessoal de Martha Medeiros. Diogo Sallaberry / Divulgação

A escritora gaúcha Martha Medeiros será homenageada em um novo empreendimento que será inaugurado em Pelotas nos próximos anos.

O projeto, batizado de Brisa – Residências da Alameda, é um complexo residencial localizado no bairro Quartier, que terá entre seus diferenciais uma livraria dedicada aos moradores do condomínio.

O espaço, com curadoria da própria escritora, contará inicialmente com 100 títulos de escritores gaúchos, escolhidos por Martha.

Conforme os empreendedores, a iniciativa visa criar um espaço de convivência cultural dentro do empreendimento.

— O empreendimento tinha a vocação de ter uma biblioteca e o objetivo era dar função a esse espaço. A escolha de Martha Medeiros surgiu naturalmente: não haveria outro nome mais apropriado para assinar esse espaço e trazer consigo autores, histórias e títulos que dialogassem com a identidade gaúcha e com o cotidiano — comenta Claudio Teitelbaum, incorporador do projeto.