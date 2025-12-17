Aos 101 anos, Mário Mattos celebra aniversário com mostra no interior de Capão do Leão

Reunindo familiares e amigos, Mário Mattos expôs trabalhos inéditos na chácara onde reside. Divulgação / Arquivo pessoal

Aos 101 anos, completados em 12 de dezembro, o artista plástico, escritor e tradicionalista Mário Mattos celebrou o aniversário de forma pouco convencional: com uma exposição de quadros inéditos, produzidos por ele próprio ao longo dos últimos meses. As obras foram pintadas quando o artista ainda tinha 100 anos e apresentadas a familiares e amigos como presente, em uma mostra montada na chácara onde vive, no interior de Capão do Leão, no sul do Estado.

Pintar, segundo Mattos, segue sendo uma forma de existir e de demonstrar lucidez.

— Um homem de cem anos tem que mostrar a sua lucidez — costuma afirmar o artista, que mantém uma rotina criativa intensa mesmo após completar mais de um século de vida.

As telas começam a partir de esboços feitos com carvão, que depois são ampliados. O artista utiliza uma técnica própria, misturando tinta acrílica com glicerina, criando um efeito semelhante ao da aquarela.

— Tudo volta para a aquarela. Eu começo geralmente com uma cor fria, como o verde, e depois vou acrescentando as cores quentes. Quando termino, dou um nome à tela — explica.

Composições nascem de desenhos em carvão e ganham cor por meio de uma técnica autoral, que combina pigmentos acrílicos e glicerina. Divulgação / Arquivo pessoal

Cada obra recebeu também uma dedicatória no verso, com assinatura, data e a inscrição “pintado com cem anos”. A decisão de presentear as telas, e não guardá-las, faz parte de um gesto pensado há algum tempo.

— Cada tela eu dei um nome, fiz a dedicatória e entreguei. Isso aqui é o importante — resume.

A ideia da exposição partiu de Roger Crizel, amigo próximo e considerado pelo artista como “quase um filho”, que acompanhou de perto o processo de criação. Segundo ele, nas semanas que antecederam o aniversário, Mattos chegou a trabalhar em até cinco telas ao mesmo tempo.

— Ele se levantava pensando em pintar e ia até a noite. Enquanto uma tela secava, ele passava para outra. Foram duas semanas praticamente dedicadas só a isso — conta Roger.

Inicialmente, a intenção era apenas presentear alguns familiares, especialmente os filhos de um irmão falecido. Com o avanço da produção, surgiu a proposta de montar uma pequena exposição no local da comemoração.

— A ideia dele era sentar depois do parabéns e, quadro por quadro, dizer o nome da obra e para quem seria entregue. Depois, fazer a dedicatória ali, na hora — relata.

Nem todos os convidados receberam uma tela no dia, mas, segundo Roger, o artista já prometeu completar a tarefa.

— Ele disse que não ia deixar ninguém no gancho. Prometeu que vai pintar para quem ainda não recebeu — afirma.

Agrônomo, artista plástico e escritor, Mário Mattos é primo de Barbosa Lessa e integrou o grupo que deu origem ao 35 CTG, o primeiro Centro de Tradições Gaúchas. Influenciado pelo Clube de Gravura de Bagé, suas aquarelas retratam o pampa, os animais campeiros e a paisagem rural. Recentemente, foi escolhido patrono dos Festejos Farroupilhas de 2025, em reconhecimento às contribuições à cultura do Rio Grande do Sul.

Cada quadro foi entregue como presente, acompanhado de uma dedicatória manuscrita, com data, assinatura e a anotação que registra o momento singular da criação. Divulgação / Arquivo pessoal

No fim, a exposição também carrega um sentido íntimo. Parte das telas nasceu após a morte do irmão, Vitor Mattos, quando o artista decidiu substituir a celebração tradicional do aniversário pelo gesto de presentear familiares e amigos com obras inéditas. Ao pintar, nomear e dedicar cada quadro, Mário Mattos transformou o luto em criação artística, usando a pintura como forma de atravessar a dor e reafirmar, aos 101 anos, a lucidez, a generosidade e o vínculo com quem o cerca.