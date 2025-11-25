Via Sacra restaurada pela UFPel é entregue à Catedral São Francisco de Paula

Processo teve início em fevereiro de 2023 e foi finalizado em fevereiro de 2024. Divulgação / Lacorpi

A Via Sacra da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, em Pelotas, será oficialmente entregue nesta terça-feira (25), após um processo de restauração que durou um ano e revelou a autoria italiana das 14 pinturas.

A cerimônia de devolução das obras integra a programação da Semana Cultural da Catedral. A restauração foi conduzida pelo Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (Lacorpi) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

O processo teve início em fevereiro de 2023 e foi finalizado em fevereiro de 2024. As pinturas, que permaneceram sob os cuidados do laboratório até a conclusão do restauro do piso da Catedral, acumulavam sujeira, poeira e até excrementos de insetos e morcegos por estarem em locais de difícil acesso.

Processo de restauro

Cada tela mede 87,7 centímetros de altura por 66 centímetros de largura. O grande desafio da equipe concentrou-se nas estruturas de sustentação, pois as molduras apresentavam ornamentos decorativos em gesso danificados ou faltantes, além de terem sido alvo de cupins.

— Toda a recuperação da Via Sacra envolveu cerca de 30 pessoas e resultou em dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de alunas. O projeto de restauro em si durou um ano — afirma Andréa Bachettini, coordenadora do Lacorpi.

Descoberta de autoria italiana

Um dos destaques do projeto foi a descoberta da autoria. Antes cadastradas no acervo da Catedral como de origem francesa, as obras foram identificadas como sendo do artista italiano Luigi Morgari.

Os restauradores descobriram o autor a partir de uma assinatura na parte de baixo das telas.

— A assinatura ficava bem próxima, se confundia um pouco com o piso da cena que retrata o espaço da Via Sacra. Ali tem esse LM, de Morgari. E, no Passo 2, que tem uma assinatura de fato — explica Bachettini.

As pinturas haviam sido doadas à Catedral em 1921 pela família Rheingantz. A Missa de encerramento da Semana Cultural, com a benção das obras da Via Sacra, está marcada para o próximo domingo, 30 de novembro.



