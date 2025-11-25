Cultura e Lazer

Arte religiosa
Via Sacra restaurada pela UFPel é entregue à Catedral São Francisco de Paula

Durante o processo de restauro, o Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas identificou a autoria das obras

Gabriel Veríssimo

