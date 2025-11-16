Vendas da Feira do Livro de Pelotas aumentam 7% em relação ao ano passado

A 51ª Feira do Livro de Pelotas encerrou neste domingo (16) com um marco positivo no número de livros vendidos. O faturamento dos expositores aumentou 7% em relação ao ano passado, segundo levantamento feito pela Câmara Pelotense do Livro junto às 12 livrarias participantes.
O resultado também mostrou os títulos mais vendidos da feira, com destaque para as obras de autores convidados. O livro As Aventuras de Mike, de Gabriel Dearo e Manu Digilio, foi o mais vendido. Os autores participaram do Encontro com o Escritor neste domingo, uma conversa sobre a criação da obra, seguida de sessão de autógrafos.
Em segundo e em terceiro lugar ficaram dois romances do autor Itamar Vieira Júnior: Torto Arado e Coração sem Medo, que encerra a "Trilogia da Terra". Itamar esteve na feira no primeiro fim de semana do evento.
O top 5 é completado pelas obras: Colheita de Ossos, de Pablo Zorzi, em quarto lugar — o autor participou da feira no sábado (15) —, e o clássico O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, em quinto lugar.
— A presença dos autores reforça a presença do leitor na Feira do Livro. Muitos vieram para buscar o seu autógrafo. Acredito que a feira teve um enriquecimento na parte cultural com os escritores que conseguimos trazer. A feira desse ano vai deixar saudade— afirma André Souza da Silva, presidente da Câmara Pelotense do Livro.
Ranking dos mais vendidos da Feira do Livro de Pelotas
- As Aventuras de Mike, Gabriel Dearo e Manu Digilio
- Torto Arado, Itamar Vieira Júnior
- Coração sem Medo, Itamar Vieira Júnior
- Colheita de Ossos, Pablo Zorzi
- O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë
- Coleção Minecraft
- 1958: o Ano em que o Pelotas Desafiou Gigantes, Klécio Santos
- Na Ponta dos Pés, Ana Cristina Vargas
- Noites Brancas, Dostoievski
- O Segredo Final, Dan Brown
