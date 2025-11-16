Cultura e Lazer

Literatura em pauta
Notícia

Vendas da Feira do Livro de Pelotas aumentam 7% em relação ao ano passado

51ª primeira edição da feira encerra neste domingo; os títulos mais vendidos deste ano foram obras de autores convidados

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS