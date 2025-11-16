Vendas da Feira do Livro de Pelotas aumentam 7% em relação ao ano passado

"As Aventuras de Mike", de Gabriel Dearo e Manu Digilio, foi o livro mais vendido desta edição. Paola Oliveira / Feira do Livro / Divulgação

A 51ª Feira do Livro de Pelotas encerrou neste domingo (16) com um marco positivo no número de livros vendidos. O faturamento dos expositores aumentou 7% em relação ao ano passado, segundo levantamento feito pela Câmara Pelotense do Livro junto às 12 livrarias participantes.

Leia Mais Após 10 horas, duas pessoas são resgatadas com vida de acidente em Canguçu

O resultado também mostrou os títulos mais vendidos da feira, com destaque para as obras de autores convidados. O livro As Aventuras de Mike, de Gabriel Dearo e Manu Digilio, foi o mais vendido. Os autores participaram do Encontro com o Escritor neste domingo, uma conversa sobre a criação da obra, seguida de sessão de autógrafos.

Em segundo e em terceiro lugar ficaram dois romances do autor Itamar Vieira Júnior: Torto Arado e Coração sem Medo, que encerra a "Trilogia da Terra". Itamar esteve na feira no primeiro fim de semana do evento.

O top 5 é completado pelas obras: Colheita de Ossos, de Pablo Zorzi, em quarto lugar — o autor participou da feira no sábado (15) —, e o clássico O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, em quinto lugar.

— A presença dos autores reforça a presença do leitor na Feira do Livro. Muitos vieram para buscar o seu autógrafo. Acredito que a feira teve um enriquecimento na parte cultural com os escritores que conseguimos trazer. A feira desse ano vai deixar saudade— afirma André Souza da Silva, presidente da Câmara Pelotense do Livro.

Ranking dos mais vendidos da Feira do Livro de Pelotas

As Aventuras de Mike, Gabriel Dearo e Manu Digilio Torto Arado, Itamar Vieira Júnior Coração sem Medo, Itamar Vieira Júnior Colheita de Ossos, Pablo Zorzi O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë Coleção Minecraft 1958: o Ano em que o Pelotas Desafiou Gigantes, Klécio Santos Na Ponta dos Pés, Ana Cristina Vargas Noites Brancas, Dostoievski O Segredo Final, Dan Brown





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



























