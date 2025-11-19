Reponte da Canção começa nesta quinta-feira em São Lourenço do Sul

Evento recebeu cerca de mil composições inscritas, das quais apenas 20 foram selecionadas para a disputa nas duas mostras. Divulgação / Reponte da Canção

São Lourenço do Sul recebe entre quinta-feira (20) e sábado (22) o 36º Reponte da Canção e o 28º Pérola em Canto. O festival nativista tem como objetivo promover o município como destino turístico e celebrar a cultura e as tradições gaúchas, sob o tema "A mão que toca o ouvido e o coração".

Segundo a organização, o evento recebeu cerca de mil composições inscritas, das quais apenas 20 foram selecionadas para a disputa nas duas mostras. A expectativa é atrair um público de cinco mil pessoas por noite. O ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível por noite de evento.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio e coordenadora-geral do Reponte, Simone Leite, enfatiza a relevância do evento para o município.

— O Reponte é um evento importante para São Lourenço. Ele promove a cultura do Rio Grande do Sul. Estamos celebrando não só a música, mas vamos celebrar a alma do Rio Grande do Sul, a força de um povo que preserva as tradições — conta.

Na sexta-feira, ocorre a premiação do Pérola em Canto, onde quatro composições (duas da linha campeira e duas da linha manifestação regional) serão classificadas para a grande final do Reponte, que acontece no sábado.

A programação também inclui diversas atrações paralelas, como a Praça de Alimentação. A Feira da Agricultura Familiar contará com mais de 30 expositores, que se somam aos mais de 40 da Feira da Economia Solidária.

Shows

Quinta-feira (20)

Abertura oficial às 20h

Loma Gaúcha de Todos os Cantos - show de abertura

Baitaca - show de enceramento

Sexta-feira (20)

Cristiano Vieira - show de abertura

- show de abertura Keiton e Kledir - show de enceramento

Sábado (21)