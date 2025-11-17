Quem são os vencedores do primeiro Festival de Cinema de Jaguarão

Curta Entre Aulas, de Marizele Garcia, venceu na categoria de melhor filme na Mostra Regional. Mateus Souza / Satolep Press / Divulgação

A primeira edição do Festival de Cinema de Jaguarão encerrou no sábado (15), após quatro dias de exibições. O evento reuniu curtas-metragens brasileiros e latino-americanos, que concorreram em duas mostras competitivas.

Na Mostra Regional, que contou com oito filmes produzidos no Rio Grande do Sul, o curta Mãe, de João Monteiro, foi um dos grandes destaques. A obra levou três prêmios: melhor direção (para João Monteiro), melhor atriz (para Valéria Barcelos) e escolha do júri popular.

Já o prêmio de melhor filme da Mostra Regional foi para Entre Aulas, de Marizele Garcia. Produzido em Bagé, o filme conta a história de três crianças que se aventuram pelas ruas da cidade em busca de uma lenda urbana.

A obra passou por um longo circuito de festivais em 2025 antes de chegar a Jaguarão. Marizele afirma ter ficado surpresa com a premiação.

— Não esperava mesmo, talvez por achar que trata de um filme singelo, que representa de forma muito simples essa transição da infância para a adolescência. Fiquei muito feliz mesmo.

A diretora diz enxergar um futuro promissor para o festival e acredita que ele pode se consolidar como uma importante janela para a produção cinematográfica.

— É lindo quando uma cidade tem um festival onde se pode ocupar espaços em comunidade, de forma gratuita, para assistir nossas produções e para podermos nos enxergar em tela. Ainda mais em uma cidade onde não há uma sala de cinema — afirma.

A Mostra Latino-Americana teve 10 filmes concorrendo em nove categorias. Do total, três produções eram estrangeiras. O grande vencedor foi o curta Dois Nilos, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro. A produção conquistou os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor montagem (para Marília de Moraes, Rodrigo de Janeiro e Samuel Lobo).

No total, o festival, que aconteceu de forma totalmente gratuita no Theatro Esperança, registrou 996 inscrições. Os vencedores das mostras receberam o Troféu Uma Terra Só, inspirado na obra do escritor Aldyr Garcia Schlee.

Vencedores da Mostra Regional

Melhor Filme: Entre Aulas — Marizele Garcia

— Marizele Garcia Melhor Filme escolha Júri Popular: Mãe — João Monteiro

— João Monteiro Melhor Direção: João Monteiro — Mãe

— Mãe Melhor Atriz: Valéria Barcelos — Mãe

— Mãe Melhor Ator: Bruno Marques — Aconteceu a Luz da Lua

— Aconteceu a Luz da Lua Melhor Roteiro: Victória Kaminski e Rubens Fabrício Anzolin — Posso Contar Nos Dedos

— Posso Contar Nos Dedos Melhor Direção de Fotografia: Takeo Ito — Gambá

— Gambá Melhor Direção de Arte: Gianna Soccol — O Último Dia

— O Último Dia Melhor Trilha Sonora: Otávio Vassão — Gambá

— Gambá Melhor Montagem: João Werlang — Entre Aulas

Vencedores da Mostra Latino-Americana