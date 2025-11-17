Projeto de teatro de Pelotas busca recursos para levar peça a festival no norte do Estado

O grupo já apresentou a peça cinco vezes em Pelotas. Eduardo Teixeira / Divulgação

O Projeto Atuar, criado no curso de Teatro da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está com uma campanha de arrecadação aberta para para participar de um festival em Santa Rosa, no extremo norte do Rio Grande do Sul.

A equipe foi selecionada para participar do Festival Santa Rosa em Cena, evento que acontece a mais de 500 quilômetros de distância de Pelotas. O grupo tem como objetivo apresentar a peça Noite Feliz, de Vera Karam, artista pelotense que faleceu no ano de 2003.

O objetivo da campanha é arrecadar um valor de R$ 10 mil, necessários para a compra das passagens de ônibus para Santa Rosa, além da hospedagem e da alimentação do grupo. A peça envolve um elenco de nove pessoas, além de outras duas responsáveis pela parte técnica.

O grupo já apresentou a peça cinco vezes em Pelotas. Após perceberem o retorno positivo do público, os integrantes resolveram fazer a inscrição no festival em Santa Rosa.

— Estávamos com um sentimento de esperança, torcendo. Quando vimos o resultado, que fomos selecionados e aprovados, ficamos muito felizes. Mas a nossa primeira dificuldade de cara foi a questão do transporte — explica Igor Notório, membro da equipe técnica do Projeto Atuar.

Apesar de a produção do espetáculo ter sido desenvolvida dentro da UFPel, o espetáculo Noite Feliz não possui mais vínculo institucional direto com a universidade, e a responsabilidade pela circulação é integralmente do grupo.

A peça Noite Feliz

O Projeto Atuar é uma iniciativa do curso de Teatro do UFPel. É um projeto unificado de pesquisa e extensão, que tem o objetivo de aliar a pesquisa científica com o ensino do teatro.

O grupo utiliza peças já existentes para realizar o aprendizado da atuação. Assim, os atores e estudantes escolheram a peça da dramaturga pelotense Vera Karam.

O espetáculo conta a história de um sonho de Natal, ambientado em uma família de classe média formada por uma mãe e quatro filhos, explorando relações humanas com sensibilidade e humor.

— Estamos muito felizes em poder compartilhar esse texto. Muitas pessoas ainda não conheciam Vera Karam. É uma oportunidade e tanto levar essa peça para outros locais. A obra, que foi fruto de um projeto da Universidade Federal de Pelotas, ganha ainda mais destaque por ser de uma dramaturga pelotense — diz Notório.

Para apoiar a arrecadação, é possível contribuir por meio da vaquinha virtual.

Ficha técnica da peça

Direção: Yaska Antunes

Elenco: Ísis Peres; Vitor Ayres; Igor Notório; Jhae Ramos; Sofia Arnoni; Cauã Ferreira; Patrick Peres; Maria Cavada; e Yaska Antunes.