Produtores culturais e artistas de Rio Grande apresentam demandas ao Ministério da Cultura

A captação de recursos por meio da Lei Rouanet foi a principal demanda apresentada. Laura Cosme / Grupo RBS

Produtores culturais e artistas de Rio Grande se reuniram na tarde desta segunda-feira (24) com representantes do Ministério da Cultura para apresentar demandas do setor, especialmente relacionadas à Lei Rouanet.

Embora o município já conte com projetos aprovados, gestores e produtores destacam que a principal dificuldade está na captação de recursos, que depende do interesse de empresas em investir nas iniciativas.

— Nossas demandas são diferentes, nós temos uma identidade própria com potencial. Há vários produtores aprendendo a escrever projetos e precisamos desse espaço para realizarmos uma troca — afirma Léo Ottesen, integrante do Conselho Municipal de Política Cultural de Rio Grande.

Antes do encontro com os agentes culturais, o secretário nacional de Cultura, Henilton Menezes, participou de uma reunião com empresários locais. O objetivo foi incentivar o financiamento de projetos culturais para fortalecer o cenário artístico da cidade e esclarecer dúvidas sobre a aplicação da Lei Rouanet.

—O nosso papel, vindo aqui na região e em vários regiões do Brasil, é tentar fazer com que o empresário local entenda melhor a segurança que é investir nesse mecanismo. Quando a gente mostra para eles como é que funciona, eles começam a ficar mais seguros — afirma Henilton Menezes.

Prefeitura realiza busca ativa de produtores e agentes culturais

Para entender o contexto cultural do município, a prefeitura de Rio Grande está realizando a busca ativa de produtores e agentes culturais.

A iniciativa tem como objetivo formar um banco de dados público que reúna profissionais e coletivos de diversas áreas da cultura. Conforme a gestão, os dados irão servir para mapear trabalhadores do setor e fomentar oportunidades de incentivo e políticas públicas.