Mirage Circus encerra temporada em Pelotas com ação solidária

Estrutura está instalada no estacionamento do Centro de Eventos da Fenadoce. Leonardo Silva / RBS TV

O Mirage Circus entra na reta final de sua temporada em Pelotas com uma ação solidária voltada à comunidade local. Desde terça-feira (11), o público pode aproveitar a Meia-Entrada Solidária, iniciativa realizada em parceria com a Defesa Civil do município.

Com a campanha, quem doar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal) terá direito a pagar metade do valor do ingresso em qualquer setor e horário. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Defesa Civil.

Instalado no estacionamento do Centro de Eventos da Fenadoce, o Mirage Circus encerra uma temporada considerada de sucesso. Desde a estreia, o espetáculo já reuniu mais de 40 mil espectadores na cidade. A estrutura montada para as apresentações soma mais de 900 toneladas e envolve cerca de 200 profissionais.