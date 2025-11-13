Cultura e Lazer

Ator global
Notícia

Mateus Solano apresenta monólogo “O Figurante” em Pelotas

Em sua primeira visita a Pelotas, o ator interpreta um homem comum em meio a reflexões sobre a vida e a própria existência

Frederico Feijó

