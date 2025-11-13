Mateus Solano apresenta monólogo “O Figurante” em Pelotas

O ator Mateus Solano se apresenta nesta quinta-feira (13) em Pelotas, no Theatro Guarani, com o espetáculo O Figurante, seu primeiro monólogo. A sessão única será às 21h e marca a estreia do ator na cidade.
Em entrevista à Rádio Atlântida Zona Sul, Solano contou que a peça, em cartaz há mais de um ano, tem sido uma experiência transformadora.
— É um super desafio, mas tem sido maravilhoso. Descobri que não existe solidão no teatro. Mesmo sozinho no palco, o público conta a história comigo — afirmou o ator.
O Figurante narra a trajetória de Augusto, um homem comum que reflete sobre o sentido da própria vida e o lugar que ocupa na sociedade.
— O Augusto é um personagem que habita todos nós. A arte tem esse papel de nos chacoalhar, de lembrar que estamos vivos, que a vida é uma só e que precisamos pensar o que estamos fazendo dela — disse Solano.
Conhecido por papéis marcantes na televisão, como o Félix de Amor à Vida, o ator ressaltou o valor de voltar aos palcos e circular pelo país.
— O teatro é um jogo, uma troca viva com o público. Tenho aprendido muito com essa peça, porque não tem como fugir das minhas próprias limitações — contou.
A turnê já passou por cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Rosa e Porto Alegre. Em Pelotas, o espetáculo acontece no Theatro Guarani, patrimônio histórico da cidade.
— Convido todo mundo para vir rir, se emocionar e pensar. No teatro, me chamam de Mateus “Suando”, porque eu dou meu sangue em cena — brincou o ator.
Serviço:
O quê: espetáculo O Figurante, com Mateus Solano
Quando: quinta-feira (13), às 21h
Onde: Theatro Guarani, Pelotas
Ingressos: no site Olha o Ingresso e na bilheteria do teatro a partir das 14h