Mateus Solano apresenta monólogo “O Figurante” em Pelotas

Ator foi entrevistado pela Rádio Atlântida Zona Sul Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O ator Mateus Solano se apresenta nesta quinta-feira (13) em Pelotas, no Theatro Guarani, com o espetáculo O Figurante, seu primeiro monólogo. A sessão única será às 21h e marca a estreia do ator na cidade.

Em entrevista à Rádio Atlântida Zona Sul, Solano contou que a peça, em cartaz há mais de um ano, tem sido uma experiência transformadora.

— É um super desafio, mas tem sido maravilhoso. Descobri que não existe solidão no teatro. Mesmo sozinho no palco, o público conta a história comigo — afirmou o ator.

O Figurante narra a trajetória de Augusto, um homem comum que reflete sobre o sentido da própria vida e o lugar que ocupa na sociedade.

Monólogo de Solano está em cartaz há mais de um ano. Dalton Valerio / Divulgação

— O Augusto é um personagem que habita todos nós. A arte tem esse papel de nos chacoalhar, de lembrar que estamos vivos, que a vida é uma só e que precisamos pensar o que estamos fazendo dela — disse Solano.

Conhecido por papéis marcantes na televisão, como o Félix de Amor à Vida, o ator ressaltou o valor de voltar aos palcos e circular pelo país.

— O teatro é um jogo, uma troca viva com o público. Tenho aprendido muito com essa peça, porque não tem como fugir das minhas próprias limitações — contou.

A turnê já passou por cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Rosa e Porto Alegre. Em Pelotas, o espetáculo acontece no Theatro Guarani, patrimônio histórico da cidade.

— Convido todo mundo para vir rir, se emocionar e pensar. No teatro, me chamam de Mateus “Suando”, porque eu dou meu sangue em cena — brincou o ator.

Serviço: