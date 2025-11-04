Livros de Itamar Vieira Júnior lideram vendas na Feira do Livro de Pelotas

O romance "Torto Arado" ocupa o primeiro lugar, seguido por "Coração sem Medo". Edu Rickes / Feira do Livro de Pelotas / Divulgação

Um levantamento com os 11 livreiros da 51ª Feira do Livro de Pelotas definiu os títulos mais vendidos nos primeiros dias do evento. Os três livros mais procurados são do escritor Itamar Vieira Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti, que participou da feira no último domingo (2) durante o “Encontro com o Escritor”.

O romance Torto Arado ocupa o primeiro lugar, seguido por Coração sem Medo , que encerra a "Trilogia da Terra", e Salvar o Fogo, o segundo livro da série. Segundo os livreiros, a presença do autor, que também participou de uma sessão de autógrafos, impulsionou significativamente as vendas.

O público lotou a Tenda Cultural durante a sessão de autógrafos. Edu Rickes / Feira do Livro de Pelotas / Divulgação

Na sexta-feira (31), Itamar concedeu uma entrevista exclusiva a GZH, em que falou sobre o processo criativo, o momento atual da literatura brasileira e a expectativa para o encontro com o público pelotense.

Outros convidados também estão entre os mais vendidos

Os autores Pedro Rhuas, com Enquanto Eu Não Te Encontro , e Letícia Wierzchowski, autora de Por Onde o Tempo Passa, ocupam a sexta e a nona posição, respectivamente. Eles também participaram da primeira semana da Feira do Livro.

Em quarto lugar está o infantojuvenil As Aventuras de Mike, dos autores Gabriel Dearo e Manu Digilio. A dupla estará na feira em 16 de novembro, às 19h. O quinto lugar é do título espírita Na Ponta dos Pés, da escritora pelotense Ana Cristina Vargas, que participa do "Encontro com o Escritor" em 14 de novembro, também às 19h.

Ranking da primeira semana da 51ª Feira do Livro de Pelotas

Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior; Coração sem Medo, de Itamar Vieira Júnior; Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior; As Aventuras de Mike, de Gabriel Dearo e Manu Digilio; Na Ponta dos Pés, de Ana Cristina Vargas; Enquanto Eu Não Te Encontro, de Pedro Rhuas; Coleção Agora Eu Consigo Ler, diversos autores; O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë; Por Onde o Tempo Passa, de Letícia Wierzchowski; Demon Slayer, de Koyoharu Gotouge.

Feira segue até o dia 16 de novembro

A Feira do Livro ocorre na Praça Coronel Pedro Osório até o dia 16 de novembro. Mais de 90 autores confirmaram presença em apresentações e sessões de autógrafos na feira.

Leia Mais Prefeitura de Rio Grande envia projeto para criação de vagas para concurso público na área da saúde

Entre os destaques, além de Itamar Vieira Júnior, está Ilana Casoy, autora de Bom Dia, Verônica e Serial Killers – Made in Brazil. Casoy estará presente no dia 8 de novembro, em um encontro que inclui sessão de autógrafos e uma roda de conversa sobre literatura true crime.



