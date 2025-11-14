“Jaguarão é uma cidade potente”: festival quer transformar município em polo do cinema

Cidade mantém um dos conjuntos arquitetônicos luso-brasileiros mais preservados do país, o que tem atraído cineastas. Renan Santos / RBS TV

O 1º Festival de Cinema de Jaguarão, que começou na quarta-feira (12) no histórico Theatro Esperança, nasce com ambição de longo prazo: transformar a cidade da fronteira em um novo polo de produção audiovisual na América Latina. A avaliação é da produtora-executiva do evento, Renata Wotter, que destaca que a escolha por Jaguarão envolve mais do que logística e infraestrutura.

— Jaguarão é uma cidade potente, inspiradora. Para cenário, para produção, para criação. O festival chega para impulsionar essa vocação e ajudar a transformar o município em um polo cinematográfico — afirmou.

A cidade mantém um dos conjuntos arquitetônicos luso-brasileiros mais preservados do país, com prédios do século XIX, ruas históricas e o próprio Theatro Esperança, inaugurado em 1897. Esse patrimônio vem atraindo cada vez mais produtoras e cineastas. Jaguarão já recebeu gravações recentes de obras audiovisuais, movimento que também ocorre em Pelotas, onde casarões e ambientes de época têm sido usados como sets para filmes, séries e videoclipes.

Quase mil produções inscritas

A primeira edição do festival recebeu 996 inscrições, vindas de diversos países da América Latina. O número, segundo a organização, reflete o momento de expansão do audiovisual no interior do Estado.

Edição de estreia do evento contabiliza 996 obras, das quais 18 foram selecionadas para exibição. Renan Santos / RBS TV

O festival reúne duas mostras competitivas:

Mostra Regional — dedicada ao audiovisual gaúcho, com oito filmes selecionados

— dedicada ao audiovisual gaúcho, com oito filmes selecionados Mostra Latino-Americana — com 10 produções de Brasil, Argentina e Cuba

As obras concorrem ao Troféu Uma Terra Só, homenagem ao escritor jaguarense Aldyr Garcia Schlee, além da escolha de melhor filme pelo júri popular.

A criação do festival começou ainda em 2023. O projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo e aprovado em 2024, entrando em fase de produção ao longo do ano. A primeira edição recebeu quase mil inscrições, um volume considerado “surpreendente” pela organização.

Programação inclui debates, oficinas e atividades pela cidade

Além das exibições no Theatro Esperança, o evento oferece:

mesas temáticas

masterclasses

oficinas

encontros com realizadores

atividades itinerantes pelo município

As exibições dos curtas ocorrem ao longo dos três primeiros dias do evento. No sábado (15), acontece o encerramento e a premiação.

Curtas selecionados

Mostra Regional

Último Dia — Felipe Alvares Toledo (Gramado)

Entre Aulas — Marizele Garcia (Bagé)

Retomando Raízes — Andressa Paiva (Cachoeirinha)

Gambá — Maciel Fischer (Teutônia)

Posso Contar nos Dedos — Victória Kaminski (Pelotas)

Aconteceu à Luz da Lua — Crystom Afronario (Porto Alegre)

2 Batuqueiros — Claudinho Pereira e Carlos Caramez (Porto Alegre)

Mãe — João Monteiro (Porto Alegre)

Mostra Latino-Americana