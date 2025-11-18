Cultura e Lazer

Cultura
Notícia

Festival de Palhaçaria estreia com agenda gratuita no Sul do Estado

Evento gratuito reunirá artistas do Brasil e do exterior em Pelotas, Rio Grande e Jaguarão, com espetáculos, oficinas e ações de rua entre 19 e 28 de novembro

Igor Islabão

