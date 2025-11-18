Festival de Palhaçaria estreia com agenda gratuita no Sul do Estado

Palhaço Bolaxa será o primeiro a se apresentar, com o espetáculo "Petit Palhaço". Divulgação / Teatro do Sol

Pelotas, Rio Grande e Jaguarão sediam, entre 19 e 28 de novembro, o 1º Festival Internacional de Palhaçaria do Mar de Dentro (FIPAHM). Com programação totalmente gratuita, o evento busca estabelecer um polo de representatividade para a arte clown, valorizando a tradição e as novas linguagens cênicas nas cidades do entorno da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, o chamado "Mar de Dentro".

Leia Mais Projeto de teatro de Pelotas busca recursos para levar peça a festival no norte do Estado

O festival contará com a participação de palhaços de diversas regiões do Brasil, como Paraíba, Florianópolis e Porto Alegre. Entre os convidados internacionais, há destaque para um artista francês e para o brasileiro Alexandre Coelho, radicado na Espanha há 25 anos.

Para o coordenador-geral do festival, Jarra Leão, a proposta busca a democratização total da cultura, levando o riso a diversos espaços.

— A nossa intenção é trazer essa pluralidade de pensar a palhaçaria de maneira diversa e plural — afirma.

A agenda inclui espetáculos, oficinas, ações de rua e intervenções sociais. O festival é viabilizado pelo primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) estadual, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

Programação em destaque

Escolas e estreia internacional

Quarta-feira (19): O festival inicia em Rio Grande, no Cassino, com o espetáculo "Petit Palhaço" (CIA. Teatro do Sol/Palhaço Bolaxa/Lori Nelson), com duas sessões na Escola EMEF Dolores Garcia (10h30 e 16h).

Sexta-feira (21): A primeira atração de palco internacional será em Pelotas. O Teatro IFSUL recebe, às 20h30, "La Vida Breve" (CIA. Los Estupendos Estupidos), com o palhaço Goiaba, ou Alexandre Coelho.

Fim de semana: Ocupação da Rua e Palhaçaria Feminina

Sábado (22): O dia será dedicado às ações de rua no Mercado Público de Pelotas (junto à Primavera Cultural):

11h: "Circologia" do Circo Báskara (Florianópolis/SC).

12h: "TrupeÇando- a Trupe de um Palhaço Só(L)" com o Palhaço Salsicha.

13h30: Cortejo com a Trupe de Palhaços do Festival.

Domingo (23): As atividades se concentram em Rio Grande/Cassino. A tarde começa com a "Recepção da Alegria" (14h) com o Palhaço Bolaxa e a Palhaça Valerry Apocalíptica. Na Casa de Cultura do Cassino Francisco Bianchini, o Grupo Sombras e Corpos apresenta "Enigma dos Bancos" (15h). Em seguida, destaque para a Palhaçaria Feminina com o curta-metragem "Convite de Lamparina" (16h) e o espetáculo "Riso a Luz de Lamparina" (16h30) com a Palhaça Lamparina (Joana Marques).

Ações sociais e foco em Jaguarão

Segunda-feira (24): A ação social "Visita da Alegria" (10h) ocorre no HU-Hospital Universitário da FURG, em Rio Grande. O espetáculo "Petit Palhaço" retorna às escolas do Cassino (14h30).

Terça-feira (25): A programação chega ao Teatro Esperança em Jaguarão com "O Chapéu de Tabarin" (14h).

Quarta-feira (26): Jaguarão recebe a "Visita da Alegria" no Hospital da cidade (10h). À noite (20h30), o Teatro Esperança recebe novamente a atração internacional "La Vida Breve".

Formação e Show Final com artista francês

Quinta-feira (27): O foco volta a Pelotas. A Escola Delgar Soares recebe o espetáculo "Tropeço no Mundo da Fantasia" em duas sessões (10h e 15h30). O intercâmbio é garantido com a Oficina com o francês Gabriel Guimard (14h) no Instituto Hélio D'Angola.