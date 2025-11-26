Fenômeno do humor nas redes, humorista Maikinho Pereira apresenta show gratuito em Rio Grande

Criador da personagem Bruna faz sátiras do cotidiano da profissão de uma técnica de segurança do trabalho. Acervo pessoal / Divulgação

Rio Grande recebe, na próxima sexta-feira (28), o show de stand-up do humorista Maikinho Pereira, intérprete da personagem Bruna Feitoria. A apresentação ocorre no Praça Shopping Rio Grande, às 20h, com entrada gratuita.

O show integra a programação de encerramento da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) Estudantil do Senac Rio Grande.

Conforme o Senac, o evento é direcionado para a comunidade escolar, com o objetivo de promover a conscientização sobre saúde, segurança e bem-estar.

— Este ano, para o encerramento, estamos trazendo a Bruna Feitoria, em um show de stand-up que mostra que todo esse processo sério também pode ser abordado com leveza e humor. É uma oportunidade para que técnicos em segurança do trabalho e demais profissionais se identifiquem com situações do dia a dia — afirma Thaís Marques, multiplicadora de Marketing do Senac Rio Grande.