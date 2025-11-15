Feira do Livro de Pelotas chega ao último final de semana; confira a programação

Fim de semana será de programação cultural e sessões de autógrafo. Stéfane Costa / RBS TV

A 51ª Feira do Livro de Pelotas entra em seu último fim de semana com uma programação cultural diversificada e a presença de nomes de destaque da literatura. O evento, que encerra as atividades neste domingo (16), promove atrações de peso para públicos de todas as idades, com destaque para um grande autor do suspense e as estrelas da literatura infantil.

Segundo o presidente da Câmara Pelotense do Livro, André Souza da Silva, a expectativa é manter o sucesso dos dias anteriores. A estimativa é de que as vendas estejam entre 18% e 20% acima da edição anterior.

— A presença de autores de peso nacional deve garantir que a média se mantenha ou melhore — afirma.

A agenda de encerramento, além dos lançamentos literários, reserva uma intensa programação cultural com foco em teatro e música. Confira a programação completa.

No sábado, o destaque é para o suspense policial, com conversa com o escritor Pablo Zorzi, autor de Colheita de Ossos e Irmãos de Palha. Já no domingo, a programação encerra com a literatura infantil em evidência, com Gabriel Dearo e Manu Digilio, autores da série As aventuras de Mike.

Programação

Sábado

Alameda das crianças

14h e 21h - Oficina de Escavação Simulada (3 a 12 anos)

14h - Oficina de Preservação (7 a 12 anos)

15h - Hora do Conto

16h e 21h - Espaço de Colorir

Tenda Cultural

14h - Apresentação de dança: Adágio Escola de Dança - Caminho de Tijolos Dourados

15h - Contação de Histórias com Gabriela Ortiz

16h - Apresentação de dança: Clube Cultural Chove Não Molha

17h - Espetáculo infantil "O Mundo Mágico de Oz", com o Studio Atores de Pelotas

18h - Sons do Pampa, com a Camerata Negrinho Martins

Sessões de autógrafo

18h - Cândida Carpena, de Na bagagem da intuição, João Gomes, de Terapias integrativas, Kimberlly Isquierdo Bongalhardo, de Qualquer chão, Luciana Konradt Pereira, de Excesso de bagagem e outras crônicas, Patrícia Silveira, de Instruções para astronautas, Josef Martins Sanchez, de Tudo que eu queria esquecer.

19h - Pablo Zorzi, de Colheita de Ossos e Irmãos de Palha.

Domingo

Alameda das crianças

14h e 21h - Oficina de Escavação Simulada (3 a 12 anos)

14h - Oficina de Preservação (7 a 12 anos)

15h - Hora do Conto

16h e 21h - Espaço de Colorir

Tenda Cultural

14h - Espetáculo de preservação do meio ambiente

15h - Peça infantil "Pluft, o fantasminha", com o Studio Atores de Pelotas

17h - Concerto Didático Blau, Teiniaguá e o Maestro Gentileza, com Camerata Orquestrando Sonhos

18h e 19h - Atividade com Gabriel Dearo e Manu Digilio, autores de As aventuras de Mike

Sessões de autógrafo

18h - Thiago Perdigão, de O fragmento e o todo, Roberto Veronesi, de Própolis na clínica e cirurgia veterinária, Leonardo Tissot, de Uma dose para o santo e Etiene Villela Marroni, de Governança oceânica e planejamento espacial marinho.