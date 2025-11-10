Feira de Pelotas distribui 1,3 mil livros para estudantes

A 51ª Feira do Livro de Pelotas formalizou, nesta segunda-feira (10), a doação de livros para alunos de escolas que visitam o evento. A entrega ocorreu no espaço da Tenda Cultural.
O projeto de cunho social e cultural prevê a distribuição de cerca de 1,3 mil títulos, em uma ação que soma R$ 40 mil via contrapartida da Lei Rouanet. O público-alvo é, sobretudo, de estudantes de escolas públicas.
Os títulos foram adquiridos dos próprios livreiros da feira, agregando, além do caráter social e cultural, um reforço à economia do evento.
Para o presidente da Câmara Pelotense do Livro, André Souza da Silva, a iniciativa consiste em um dos primeiros grandes projetos de sua gestão à frente da instituição.
— Para mim é uma satisfação e um orgulho muito grande da Câmara Pelotense do Livro estar distribuindo literatura para as crianças — afirmou.
A produtora cultural Josiele Castro destacou que o projeto se estende para além das escolas:
Aproximadamente 70 livros também serão doados ao Asilo de Mendigos de Pelotas. O objetivo é criar uma biblioteca no local, oferecendo "um passatempo, um alento" aos residentes, conta Josiele.
— Essa é a finalidade da doação de livros: trazer um presentão no final do ano para a criançada e uma biblioteca para o Asilo de Mendigos — concluiu a produtora cultural.