Feira de Pelotas distribui 1,3 mil livros para estudantes

Público-alvo é, sobretudo, de estudantes de escolas públicas. Igor Islabão / Grupo RBS

A 51ª Feira do Livro de Pelotas formalizou, nesta segunda-feira (10), a doação de livros para alunos de escolas que visitam o evento. A entrega ocorreu no espaço da Tenda Cultural.

O projeto de cunho social e cultural prevê a distribuição de cerca de 1,3 mil títulos, em uma ação que soma R$ 40 mil via contrapartida da Lei Rouanet. O público-alvo é, sobretudo, de estudantes de escolas públicas.

Os títulos foram adquiridos dos próprios livreiros da feira, agregando, além do caráter social e cultural, um reforço à economia do evento.

Para o presidente da Câmara Pelotense do Livro, André Souza da Silva, a iniciativa consiste em um dos primeiros grandes projetos de sua gestão à frente da instituição.

— Para mim é uma satisfação e um orgulho muito grande da Câmara Pelotense do Livro estar distribuindo literatura para as crianças — afirmou.

A produtora cultural Josiele Castro destacou que o projeto se estende para além das escolas:

Aproximadamente 70 livros também serão doados ao Asilo de Mendigos de Pelotas. O objetivo é criar uma biblioteca no local, oferecendo "um passatempo, um alento" aos residentes, conta Josiele.