Cultura e Lazer

Teatro
Notícia

Depois de anos fechado, Sete de Abril deve ter reabertura parcial em 2026

Previsão é que o espaço volte a funcionar com limitações, após a conclusão de obras nos setores de segurança e operação

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS