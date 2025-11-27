Depois de anos fechado, Sete de Abril deve ter reabertura parcial em 2026

Interior do prédio passa por ajustes finais de infraestrutura. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Fechado desde março de 2010 e com as obras de restauro iniciadas em 2013, o histórico Theatro Sete de Abril — inaugurado em 1883 — ganhou um novo prazo para voltar a receber público. A Prefeitura de Pelotas prevê que o espaço será reaberto apenas em 2026, ainda sem data definida.

Segundo a diretora de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura (Secult), Simone Delanoy, a retomada será parcial, com limitações de uso e condicionada à conclusão das etapas essenciais de segurança — entre elas a liberação do Corpo de Bombeiros e o Alvará de Funcionamento. Atualmente, avançam frentes como a instalação da caixa cênica, estrutura fundamental para a operação do palco e dos equipamentos cênicos.

A empresa responsável pelo serviço, a Cineplast Cenotécnica — vencedora da licitação — iniciou os trabalhos na quarta-feira (26). O contrato, de R$ 1,1 milhão, prevê a fabricação de equipamentos sob medida em São Paulo, com prazo de 60 dias para conclusão.

Instalação da caixa cênica teve início na quarta-feira (26). Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Outra frente essencial é a conclusão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). O Executivo está na fase final de execução do projeto, que envolve a instalação do sistema hidráulico e do alarme de incêndio. Os recursos para essa etapa são provenientes do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Além das exigências técnicas, o prédio ainda passa por manutenção, como a troca de telhas, limpeza de calhas, desobstrução de condutores, higienização da cobertura e repintura de áreas com mofo.

— Em 2026, o teatro estará aberto para funcionamento. Não posso dar a data exata, mas a administração trabalha para que a abertura ocorra o mais rápido possível. Ainda faltarão algumas etapas para as quais a prefeitura busca recursos — afirma a Simone Delanoy.

O Theatro Sete de Abril não estará totalmente equipado após a entrega dessas etapas essenciais. A operação inicial ocorrerá com estrutura parcial, exigindo a contratação externa de som e luz.

Prédio histórico foi inaugurado em 1883. André Ávila / Agencia RBS