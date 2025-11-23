Conheça a história da Banda Musical Gioacchino Rossini, uma das mais antigas do RS

Em 20 de setembro de 1909, grupo esteve presente como atração musical da inauguração do monumento de Bento Gonçalves, na Praça Tamandaré. Divulgação / Banda Rossini

O município de Rio Grande é a cidade de origem de uma das bandas marciais mais tradicionais do Rio Grande do Sul: a Banda Musical Gioachino Rossini.

Fundada em 30 de novembro de 1890 por imigrantes italianos, a banda completa 135 anos de atividades ininterruptas neste ano.

Atualmente, o grupo é composto por cerca de 20 músicos voluntários, incluindo militares aposentados e entusiastas da música.

Além de apresentações em eventos estaduais e municipais, o grupo também é responsável por desenvolver um projeto social com estudantes das escolas Viriato Corrêa, Admar Corrêa e Ramiz Galvão.

— Há três anos, a banda passou a sediar e apoiar o Projeto Social Banda Marcial Rafael Pinto Bandeira. O projeto atende 47 crianças de três escolas municipais e acontece em parceria com a Associação de Veteranos da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro — afirma Anderson Solano, trompetista e membro da diretoria da banda.

As atividades são realizadas na própria sede da banda, localizada na rua Zalony, no centro de Rio Grande.

Durante as aulas, os estudantes aprendem sobre teoria musical, prática instrumental e técnicas de execução em diferentes instrumentos de banda marcial.

Além do desenvolvimento técnico, as crianças também são estimuladas a trabalhar em equipe, respeitar disciplina e participar de ensaios e apresentações coletivas.

— Neste ano, as aulas iniciaram em maio e seguirão até dezembro. Temos atividades todas as segundas, terças e quartas, no período da tarde — comenta Anderson.

Patrimônio histórico do RS

Durante a Segunda Guerra Mundial, o grupo sofreu repressão e sua sede foi confiscada pelas autoridades. Banda Rossini / Divulgação

Em 2007, a banda se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, a partir da lei estadual Nº 12.770.

Ao longo da sua trajetória, a Banda Rossini participou de importantes momentos da história gaúcha.

Em 20 de setembro de 1909, o grupo esteve presente como atração musical da inauguração do monumento de Bento Gonçalves, na Praça Tamandaré.

Já durante a Segunda Guerra Mundial, devido à origem italiana de seus integrantes, Solano relata que a Rossini sofreu repressão e sua sede foi confiscada pelas autoridades.

— Os músicos ficaram impossibilitados de usar o espaço que era o centro de suas atividades culturais. Mesmo assim, não desistiram: mantiveram os ensaios em diferentes pontos da cidade, improvisando espaços e resistindo para preservar a música instrumental e a história construída por gerações — conta o trompetista.

Comemoração de aniversário

Para marcar os 135 anos da banda e a formatura das crianças do projeto social, no próximo dia 29 de novembro será realizado um jantar dançante na sede da Rossini.