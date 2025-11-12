Companhia Sobrinhos de Shakespeare celebra 32 anos em Rio Grande com “O Lado Azul da Vida”

A apresentação ocorre no Teatro Municipal de Rio Grande, a partir das 20h. Vinicius Diniz / Divulgação

Rio Grande irá receber no próximo domingo (16) o espetáculo espírita O Lado Azul da Vida, novo trabalho da companhia teatral rio-grandina Sobrinhos de Shakespeare, que celebra 32 anos de trajetória e 25 anos do projeto de Arte Espírita.

A apresentação será no Teatro Municipal de Rio Grande, a partir das 20h, com a presença do médium e escritor espírita Osmar Barbosa, autor da obra que inspirou a peça. Às 18h30min haverá sessão de autógrafos com o autor.

— Eu mandei um e-mail para o escritor dizendo que tinha gostado bastante do Cinco Dias no Umbral e que gostaria de adaptá-lo para o teatro. No dia seguinte, ele retornou dizendo que seria um prazer ver um de seus livros transformado em espetáculo. Já estamos indo para o quarto ano dessa parceria — afirma Vinícius Diniz, diretor da companhia.

Leia Mais Feira de Pelotas distribui 1,3 mil livros para estudantes

A história, psicografada pelo espírito Nina Bestonini, trata a homossexualidade sob a ótica da doutrina espírita. A peça narra a trajetória dos irmãos gêmeos Fernando e Raquel, que enfrentam o preconceito e os conflitos familiares.

"Há 25 anos as pessoas sabem que, quando vão ao teatro, vão assistir a um espetáculo bacana e profissional"

Até o momento, o grupo já produziu 12 peças espiritas e 26 espetáculos. Vinicius Diniz / Divulgação

A trajetória do grupo no Teatro Espírita começou ainda nos anos 1990, com o sucesso de Violetas na Janela, baseado na obra de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho.

— Por onde passava, o espetáculo lotava os teatros. Era uma montagem muito impactante e emocionante. O livro Violetas na Janela ajudou muita gente. Para mim, além de ser uma obra espírita, é também um livro motivacional — afirma Diniz.

Durante dez anos, a peça percorreu diferentes cidades da região sul. Após a recepção positiva do público, a companhia encenou produções como A Vida de Chico Xavier, A Vida de Allan Kardec – Vida e Missão, Amar os Inimigos, Nós, os Jovens e Cinco Dias no Umbral, esta última também fruto da parceria com Osmar Barbosa.

Até o momento, o grupo já produziu 12 peças espiritas e 26 espetáculos.

— Quando olhamos para trás e observamos tudo o que passamos nessa trajetória, percebemos a complexidade do fazer arte no país, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas é muito gratificante ver o público sair emocionado e feliz após assistir a um espetáculo nosso — destaca o diretor.

Vinicius Diniz compara o caminho da arte à força de um rio:

— Assim como o rio contorna as pedras e segue seu curso, nós também seguimos, enfrentando barreiras, mas avançando sempre. Há 25 anos as pessoas sabem que, quando vão ao teatro, vão assistir a um espetáculo bacana e profissional. Estamos muito felizes em comemorar 30 anos de Sobrinho de Shakespeare e 25 anos do projeto Teatro Espírita — finaliza.