Com acervo de 500 mil livros, biblioteca mais antiga do RS recebe R$ 2 milhões para restauro

Instituição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Lucas Costa / Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

A Biblioteca Rio-Grandense, a mais antiga do Rio Grande do Sul, recebeu oficialmente nesta quarta-feira (12) a doação de R$ 2 milhões do Banrisul. Localizada no Centro Histórico de Rio Grande e fundada em 1846, a instituição preserva um acervo de cerca de 500 mil livros, documentos e obras raras.

O repasse faz parte do programa de incentivo à recuperação de bibliotecas públicas, lançado junto ao Instituto Banrisul Cultural, que destina R$ 10 milhões à restauração de estruturas históricas afetadas pelas enchentes de 2024.

— Este ano resolvemos apostar nas bibliotecas públicas. Estando aqui dentro, a gente percebe o quanto isso é importante para a história do Estado, mas também para o futuro do Rio Grande do Sul. Porque quem não tem passado não constrói futuro. É muito importante que a gente faça isso — afirmou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

O recurso será destinado a obras emergenciais, como recuperação do telhado, combate a infiltrações, estabilização da estrutura e melhorias na acessibilidade, incluindo a instalação de um banheiro adaptado.

Segundo o presidente da instituição, Francisco Alves, a última obra estruturante na instituição foi feita em 1940:

— Algumas das prioridades são a questão do do forro e do telhado, precisamos realmente remodelar isso, porque, embora não seja a base de tudo o que está embaixo, é a base essencial para que não tenhamos novos problemas. Vamos trabalhar também com algumas possibilidades de contenção de futuras enchentes e com a questão da acessibilidade, que é fundamental — disse.

O prédio conta com quatro andares de acervo, além de um sótão totalmente utilizado, o que evidencia a necessidade de espaço e modernização.

— Por mais que tenhamos crescido em termos de espaço, ele acaba ficando reduzido, porque o crescimento do acervo é constante — explicou o presidente.

"Nós temos um acervo incomparável"

O acervo da instituição inclui obras do século 15 e uma das mais completas coleções de jornais do Estado, fundamentais para a pesquisa histórica.

— A história da cidade do Rio Grande está alocada neste prédio. Temos coleções praticamente completas de todos os principais jornais rio-grandinos que circularam ao longo do tempo, desde o período pré-Revolução Farroupilha até os séculos 19 e 20. É um acervo incomparável em termos de exclusividade. Há elementos que só são encontrados dentro desta casa e em nenhum outro lugar — afirmou Francisco.

Segundo o presidente, grande parte das obras foi incorporada ao longo das décadas por meio de doações e aquisições.

— O acervo chega principalmente por doações, mas também adquirimos livros com o apoio dos nossos sócios. Procuramos manter uma coleção que valorize tanto a literatura clássica quanto a contemporânea, atendendo aos diferentes perfis de leitores — conta.

A Biblioteca Rio-Grandense é mantida com o apoio de cerca de 300 sócios, que contribuem com uma mensalidade de R$ 20.

— Associar-se é simples: basta trazer documento de identidade e comprovante de residência. A partir daí, o associado já pode retirar livros e usufruir da leitura com toda tranquilidade — explica Francisco.