Após cinco anos fechado, Museu da Baronesa deve reabrir no início de 2026

O Museu fica instalado na antiga residência da Chácara dos Barões de Três Serros, construída em 1864. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O Museu da Baronesa, um dos principais patrimônios históricos de Pelotas, deve reabrir as portas no início de 2026, após cinco anos fechado. O local está sem receber visitantes desde 2020, quando foi fechado por causa da pandemia, e passou por obras de restauro iniciadas em 2022.

O prédio foi contemplado pelo edital do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Governo Federal, com um investimento de R$ 1,8 milhão. As obras de recuperação estrutural foram concluídas em 2024. Desde então, equipes da Secretaria de Cultura têm realizado reparos e manutenção do mobiliário.

Segundo a secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, a Prefeitura aguarda apenas a liberação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) pelo Corpo de Bombeiros para definir a data oficial de reabertura.

— Vai completar cinco anos que ele está fechado, infelizmente. Eu gostaria que abríssemos em dezembro, mas estamos organizando para janeiro — afirmou.