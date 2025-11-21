A antiga chácara dos Barões que virou memória viva de Pelotas

Museu foi construído no século 19 e preserva parte da história do município. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Com sete hectares de área verde, o Parque da Baronesa é um dos espaços mais tradicionais da cidade de Pelotas. Localizado no bairro Areal, o local abriga o histórico prédio do Museu da Baronesa, construído no século 19.

Além da ambientação histórica, o parque oferece quadras e áreas para a prática de esportes e espaços de recreação infantil. O local é um dos principais pontos de encontro de famílias, casais, atletas e de quem busca relaxar ou passear com animais de estimação.

O espaço, que funciona todos os dias, se tornou, com o tempo, um local de lazer e sossego ao ar livre para os pelotenses.

Pelotenses frequentam o parque há mais de 40 anos. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Residência de Aníbal Maciel e Amélia Hartley de Britto

O Museu da Baronesa fica dentro do parque, instalado na antiga residência da Chácara dos Barões de Três Cerros. A casa foi construída em 1863 para o casal Aníbal Antunes Maciel e Amélia Hartley de Britto.

A historiadora Suéllen De Medeiros conta que Aníbal era um pecuarista importante em Pelotas e Amélia, carioca, era neta de um banqueiro inglês.

— A história mais popular é que, na época, a família de Dona Amélia não estava muito satisfeita com Aníbal, apesar de ele ter muita riqueza. Por isso, na construção da chácara, ele fez questão de erguer uma bela propriedade, com elementos que pudessem impressionar a família dela — explica a historiadora.

Aníbal recebeu o título de Barão dos Três Cerros em 1884. A honraria, concedida pelo Império Brasileiro, veio após a alforria de seus escravizados. Em Pelotas, esse movimento começou quatro anos antes da Lei Áurea, e os grandes proprietários que o seguiram receberam títulos de nobreza imperial.

O nome "Baronesa"

Aníbal faleceu três anos depois de receber o título de barão, em 1987. Quando Amélia ficou viúva, as pessoas passam a se dirigir ao lugar como a “Casa da Baronesa”.

— Poucos anos depois ela se muda definitivamente para o Rio de Janeiro deixando a administração para sua filha mais velha, também chamada de Amélia, mais conhecida como Dona Sinha — diz a historiadora.

Origem do museu

Os descendentes de Aníbal e Amélia doaram o prédio e o terreno de sete hectares à Prefeitura de Pelotas em 1978. O Museu foi fundado em 1982, e o espaço, hoje administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, foi tombado como patrimônio histórico e cultural do município em 1985.

Museu está sem receber visitantes desde 2020. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O acervo do museu é composto por objetos da família e artefatos de colecionadores locais, incluindo materiais têxteis, louças, mobiliário e itens de uso pessoal da elite pelotense da segunda metade do século 19 e primeiras décadas do século 20.

Atualmente, o Museu, que é administrado pela Secretaria de Cultura de Pelotas, se encontra fechado para reformas estruturais. O local está sem receber visitantes desde 2020.

No parque, além do Museu, há outras atrações, como a gruta (construída em 1884), a casa de banho, a coelheira, o jardim francês com chafariz, dois lagos artificiais e a Villa Estella, casa feita para moradia de um dos netos da Baronesa no início do século 20.

Pelotenses frequentam o parque há mais de 40 anos

O Parque da Baronesa é historicamente frequentado por pelotenses e turistas de outras cidades da região. As pessoas visitam o local mesmo antes de ser doado à prefeitura de Pelotas.

Carlos Fonseca, de 66 anos, vai ao parque desde o início dos anos 1970. Ele lembra que, na época, o terreno era maior, alcançando a Avenida Ferreira Viana, e era totalmente fechado, com apenas uma trilha "extraoficial" utilizada pelos moradores.

— Eu até brinco que o meu jardim foi invadido, porque na época vinha eu e meia dúzia de pessoas aqui — recorda.

Parque possui sete hectares de área verde, quadras e áreas para a prática de esportes e espaços de recreação infantil. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Fonseca acompanhou a transformação do parque ao longo dos anos, levando filhos e sobrinhos para passear e praticar esportes.

— Com o tempo, ele foi se reformulando. Houve essa explosão de lazer e as pessoas foram procurando mais ele. A gente vai acompanhando a jornada — conta.

Quatro décadas depois, Fonseca segue visitando o Baronesa. Ele diz que o que o atrai é a vegetação e o contato com a natureza.

— Eu gosto de vegetações. Eu venho aqui, olho o movimento, o ar também é melhor para respirar.

Local se populariza cada vez mais como refúgio para família

Em um domingo de sol no Parque da Baronesa, o casal Cleber Santos, 59 anos, e Fabiane Castro, 39, pretende frequentar o local com mais frequência. Santos conta que a esposa, natural de Santa Cruz, e o filho estavam no parque pela primeira vez.

— Ela nunca tinha vindo e eu muito pouco frequentava. Eu já morei mais próximo daqui, em uma época em que frequentava mais. Agora viemos com o pequeno.

O casal se surpreendeu com a conservação do local e afirma que as visitas se tornarão mais comuns.

— Vamos vir com o nosso filho mais vezes. Vimos também que podemos trazer o nosso pet. Com certeza é um programa ótimo para curtir com a família nos finais de semana. Estamos gostando aqui — diz Castro.

Para Liane Reinhardt, 39 anos, que passeava no parque com o filho e a mãe, o grande espaço e a vegetação são os fatores que mais chamam atenção.

— Faz pouco tempo que redescobrimos a Baronesa. A gente vem para praticar esportes, tomar chimarrão e encontrar os amigos.

Ela destaca a tranquilidade e a segurança do local. Explica que voltou a praticar caminhadas e jogar vôlei com amigos recentemente no parque.

Museu deve reabrir no início de 2026

Prédio passou por obras de restauro, iniciadas em 2022. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O Museu da Baronesa deve reabrir as portas no início de 2026, após cinco anos fechado. O local está sem receber visitantes desde 2020, quando foi fechado por causa da pandemia, e passou por obras de restauro iniciadas em 2022.

O prédio foi contemplado pelo edital do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Governo Federal, com um investimento de R$ 1,8 milhão. As obras de recuperação estrutural foram concluídas em 2024.

Segundo a secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, a Prefeitura aguarda apenas a liberação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) pelo Corpo de Bombeiros para definir a data oficial de reabertura.

— Vai completar cinco anos que ele está fechado, infelizmente. Eu gostaria que abríssemos em dezembro, mas estamos organizando para janeiro — afirmou.





