Shopping Pelotas exibe final de "Vale Tudo" na praça de alimentação

Assassino de uma das vilãs mais icônicas da TV brasileira será revelado no último capítulo de "Vale Tudo" TV Globo / Reprodução

O Shopping Pelotas anunciou que irá exibir o último capítulo de Vale Tudo na praça de alimentação nesta sexta-feira (17). O desfecho da novela que parou o Brasil com a pergunta "quem matou Odete Roitman?" será transmitido em um telão, a partir das 21h.

Segundo a gestão do shopping, a proposta é proporcionar uma experiência única, reunindo amigos e familiares, além de integrar o estabelecimento a um momento icônico da teledramaturgia brasileira.

O Shopping Pelotas fica na Avenida Ferreira Viana, 1.526. A entrada é gratuita. Inaugurado em 2013, o estabelecimento tem 38 mil metros quadrados, cerca de 150 operações e estacionamento com 1.173 vagas.



