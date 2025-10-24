Rio Grande terá o primeiro desfile de Oktoberfest no domingo

Em comemoração à tradicional festa alemã Oktoberfest, a fábrica rio-grandina GG Cervejaria, irá realiza no domingo (26) o primeiro desfile típico da Oktoberfest na cidade. A ocasião também celebra a quarta edição da festa em Rio Grande, organizada por empresários locais.
A concentração do desfile será às 11h, no Largo Imperatriz Leopoldina, no Centro Histórico da cidade. Após a concentração, o cortejo seguirá até a sede da cervejaria, na Rua Benjamin Constant, entre as ruas Vice-Almirante Abreu e General Viturino.
A banda marcial da escola municipal França Pinto será responsável pela trilha sonora do desfile, tocando marchinhas alemãs e abrindo alas para os blocos participantes.
O desfile irá reunir grupos de academias, universidades e outros segmentos da cidade. Durante o percurso, o público poderá receber chopp gratuitamente, em troca de sorrisos.
— A gente enxerga com muita felicidade, com muita alegria, de estar podendo proporcionar coisas diferentes para a cidade de Rio Grande, e perceber que o público está comprando a ideia, está vindo, participando e se divertindo — afirma Thiago Nader, idealizador da Oktoberfest de Rio Grande.
Após o desfile, a abertura oficial do barril de chopp será feita com a presença da prefeita Darlene Pereira, simbolizando o início das celebrações.
A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. A festa seguirá com atividades para todas as idades até às 22h de domingo, incluindo apresentações musicais, DJ, bandinha alemã, shows de pagode, gastronomia e artesanato local.