Rio Grande terá o primeiro desfile de Oktoberfest no domingo

Raquel Thormann / Divulgação

Em comemoração à tradicional festa alemã Oktoberfest, a fábrica rio-grandina GG Cervejaria, irá realiza no domingo (26) o primeiro desfile típico da Oktoberfest na cidade. A ocasião também celebra a quarta edição da festa em Rio Grande, organizada por empresários locais.

A concentração do desfile será às 11h, no Largo Imperatriz Leopoldina, no Centro Histórico da cidade. Após a concentração, o cortejo seguirá até a sede da cervejaria, na Rua Benjamin Constant, entre as ruas Vice-Almirante Abreu e General Viturino.

A banda marcial da escola municipal França Pinto será responsável pela trilha sonora do desfile, tocando marchinhas alemãs e abrindo alas para os blocos participantes.

O desfile irá reunir grupos de academias, universidades e outros segmentos da cidade. Durante o percurso, o público poderá receber chopp gratuitamente, em troca de sorrisos.

— A gente enxerga com muita felicidade, com muita alegria, de estar podendo proporcionar coisas diferentes para a cidade de Rio Grande, e perceber que o público está comprando a ideia, está vindo, participando e se divertindo — afirma Thiago Nader, idealizador da Oktoberfest de Rio Grande.

Após o desfile, a abertura oficial do barril de chopp será feita com a presença da prefeita Darlene Pereira, simbolizando o início das celebrações.