Projeto oferece oficinas gratuitas de produção cultural para mulheres em situação de vulnerabilidade em Pelotas

Proposta nasceu para descentralizar a produção cultural. Divulgação / Mulheres que Escrevem Cultura

Mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência, maiores de 18 anos, podem participar do projeto Mulheres que Escrevem Cultura (MEC) em Pelotas.

A iniciativa, financiada pela Lei Aldir Blanc, busca inserir no mercado de trabalho mulheres que passaram por traumas psicológicos e domésticos e vítimas de violência de gênero, usando arte e cultura como ferramentas de transformação.

As inscrições para as oficinas de produção cultural estão abertas até 31 de outubro. Serão oferecidas quatro oficinas gratuitas em locais diferentes da cidade: Museu do Doce, ONG Cuidando de Nós, Espaço Artístico Academia do Samba e na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.

Segundo a idealizadora do projeto, Nina Grace Baptista, a proposta nasceu para descentralizar a produção cultural, uma vez que a maioria dos projetos contemplados em editais culturais é proposta por homens.

— A gente começou a conversar, eu e as gurias da minha equipe, e resolvemos criar esse projeto. Levar um pouco essa profissão que é a produção cultural sobretudo para mulheres que tenham sofrido violência — destaca Nina.

O curso de 20 horas oferece conteúdos como leitura de editais e escrita de projetos, gestão financeira, portfólio e prestação de contas.

As participantes receberão apostilas físicas, certificado e consultorias posteriores via WhatsApp. Serão formadas duas turmas integrais — nas quais as participantes receberão alimentação — e duas turmas noturnas.

Oportunidade também para as mães

A proposta também dispõe de Espaço Kids com recreacionista para as mães deixarem os filhos durante as aulas.

— Com atividades lúdicas, pintura, desenho, brinquedos, contação de histórias, para que essas mães possam fazer a oficina sem ter aquela questão de 'eu não vou porque eu não tenho com quem deixar meus filhos' — afirma a idealizadora.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário neste link.

Locais e datas das oficinas

Turma 1 (noite)

20 a 23 de outubro, das 19h às 22h, no Museu do Doce

Turma 2 (integral)

7 e 8 de novembro, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, na ONG Cuidando de Nós

Turma 3 (noite)

10 a 13 de novembro, das 9h às 22h, no Espaço Artístico Academia do Samba

Turma 4 (integral)