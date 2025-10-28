Preservação de acervos sonoros e musicais é tema de evento em Pelotas

Discoteca da UFPel abriga mais de 20 mil itens. Katia Helena Dias / Divulgação

Pelotas receberá nos dias 30 e 31 de outubro a 1ª Jornada de Fonografia. O evento visa valorizar a memória sonora local e o patrimônio cultural brasileiro, a partir da coleção histórica de fonografia da Discoteca L. C. Vinholes, que preserva mais de 20 mil registros musicais.

A iniciativa é promovida pelo Laboratório de Etnomusicologia (LabEt) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

— Estamos promovendo esse evento para valorizar esse acervo de um valor histórico muito significativo. É um material que é utilizado para pesquisa e já foi responsável pela produção de muitos materiais acadêmicos também — comenta Rafael Henrique Velloso, coordenador do Laboratório de Etnomusicologia.

Com o tema "Ressignificando Acervos Sonoros Musicais", o evento tem como destaque a participação do pesquisador Sandor Buys, do Instituto Moreira Salles (IMS). O músico é reconhecido por desenvolver um trabalho de pesquisa na área de fonografia e música gravada.

Com a participação de Buys, o evento também irá consolidar a parceria entre a universidade e o instituto, visando a conservação, digitalização e análise de acervos sonoros.

— Estamos aproveitando a vinda dele para começar esse movimento de expansão do acervo. A gente quer transformar esse laboratório multiusuário, em que os professores e orientandos de diversas áreas possam trabalhar nesse espaço — afirma Rafael.

A programação é aberta ao público e começa na quinta-feira (30), às 13h30, com a apresentação de trabalhos de alunos e bolsistas do projeto “Processos Criativos em Música: Conexões entre Performance, Sociedade e Cultura”.

Na sexta-feira (31), a partir das 8h, haverá uma visita guiada ao acervo da Discoteca L. C. Vinholes, no Centro de Artes da UFPel, localizado na rua Coronel Alberto Rosa, nº 62.

À tarde, às 13h30, Sandor Buys apresenta a palestra “Discos fonográficos como fonte de pesquisa: uma metodologia de análise, com ênfase nas gravações acústicas brasileiras (1902–1927)”, no auditório do mesmo prédio.

A participação é gratuita, com inscrições por meio do link. Haverá certificados de presença para os inscritos.

Patrimônio musical

Considerado um dos acervos fonográficos públicos mais importantes do país, a Discoteca L. C. Vinholes, do curso de Bacharelado em Música da UFPel, abriga mais de 20 mil itens, entre discos de diferentes materiais e formatos, fitas magnéticas, CDs, aparelhos de áudio e instrumentos musicais.

O acervo começou a ser formado no início da década de 1990, por iniciativa do professor Mário Maia, que coordenou o projeto até sua aposentadoria, em 2018.

Ao longo de mais de três décadas, a coleção se expandiu com novas doações e aquisições, reunindo registros que cobrem pelo menos 110 anos de história da fonografia nacional e internacional. O disco mais antigo da coleção é do ano de 1904.

— O professor Mário Maia foi o mentor da discoteca, foi ele quem começou a receber essas doações. Muitas doações vieram das rádios, como a Rádio Cultura, aqui de Pelotas, a Federal, que doaram seus acervos. Por isso, a discoteca tem muita diversidade de objetos sonoros relacionados à música e as formas de consumir música ao longo dos anos — relata Velloso.

Em 2014, o espaço recebeu oficialmente o nome L. C. Vinholes, em homenagem ao diplomata, compositor e intelectual pelotense Luís Carlos Lessa Vinholes, cujas doações de instrumentos musicais, aparelhos de áudio, obras de arte e textos integram parte do acervo.