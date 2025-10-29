Praça Coronel Pedro Osório tem escavações arqueológicas durante reforma de banheiros

Primeira etapa de sondagens abriu 26 pontos de escavação em uma área de 70 metros quadrados. Divulgação / Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

O curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Prefeitura de Pelotas iniciaram na terça-feira (28) escavações arqueológicas na Praça Coronel Pedro Osório. O trabalho ocorre durante a reforma dos banheiros do local e foi autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A primeira etapa, das sondagens, abriu 26 pontos de escavação em uma área de 70 metros quadrados, com o objetivo de buscar indícios de materiais arqueológicos.

Cerca de 20 pessoas coordenadas por cinco arqueólogos da UFPel estão envolvidas na operação. A estimativa inicial é de que os trabalhos durem entre sete e dez dias, mas o prazo pode ser alterado dependendo dos achados.

— Nesta etapa de sondagens a gente escava e não sabe o que encontra embaixo da terra, e quem vai decidir é o próprio contexto — explica o professor Rafael Milheira, do Laboratório de Antropologia e Arqueologia (Lepaarq/UFPel).

Em seguida, na segunda etapa, a equipe passará a monitorar a obra de engenharia, que envolverá o uso de maquinário e terá um maior impacto no solo.

O secretário de Urbanismo (Seurb), Otávio Peres, destaca que o cuidado arqueológico não é visto como um obstáculo, mas sim como um compromisso.

— Para nós, é um compromisso de valorização, preservação patrimonial, cultural, arqueológica, nas nossas intervenções, especialmente quando a gente intervém na Praça Coronel Pedro Osório — afirma o secretário.

Esta é a quarta intervenção arqueológica na praça. As anteriores ocorreram em 2002, 2004 e 2006. As peças e objetos encontrados nestas prospecções passadas serão expostos no local.

Educação patrimonial e os achados

O público em geral poderá acompanhar o avanço do projeto. O tapume que cerca a obra ficará aberto durante a Feira do Livro de Pelotas, que começa nesta quinta-feira (30).

Estão previstas visitas de escolas nos dias 4, 6 e 7 de novembro, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Há datas disponíveis para agendamento de instituições das redes estadual e particular.