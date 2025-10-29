Pelotas Mal Assombrada: tour revela histórias não contadas em pontos históricos da cidade

Projeto foi idealizado em 2023 por Nikolas Corrêa e Lizandra Pinheiro. Leonardo Passos / Divulgação

O Pelotas Mal Assombrada terá uma edição especial de Halloween nesta sexta-feira (31), às 19h. Idealizado em 2023 por Nikolas Corrêa e Lizandra Pinheiro, o projeto busca apresentar a cidade por meio de narrativas que fogem do tradicional.

A iniciativa propõe um tour guiado por pontos históricos, revelando narrativas pouco conhecidas que se manifestam na arquitetura de prédios, monumentos e outros marcos de Pelotas.

— Buscamos mostrar Pelotas através das sombras que ela tem. Queremos compreender a figura do excluído na cidade e refletir sobre como cada um de nós participa dessa história — explica Corrêa.

Corrêa acrescenta que o projeto surgiu como um hobby.

— As pessoas compraram muito nossa ideia, nos apoiaram muito, e foram divulgando. A gente conta muito com essa parte orgânica da galera divulgando, no boca a boca.

O roteiro inclui locais como a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, um antigo cemitério, a Casa de Pampas Fúnebres, entre outros pontos ligados a episódios marcantes do passado de Pelotas. Em cada parada, Corrêa apresenta o contexto histórico.

Tour passa por pontos históricos do Centro Histórico de Pelotas. Leonardo Passos / Divulgação

A primeira edição do tour ocorreu em 2023 e reuniu mais de 300 pessoas. Desde a estreia, são realizados de dois a três passeios por mês.

— Não limitamos vagas nem cobramos ingresso. De repente, apareceram 300 pessoas para caminhar conosco — conta o idealizador.

Corrêa afirma ter sempre tido interesse pela história de Pelotas. Em dez anos de pesquisa, ele compilou um grande acervo sobre a cidade, que hoje utiliza para contar as histórias.

Edição Especial de Halloween

O Pelotas Mal Assombrada terá uma edição especial de Halloween na sexta-feira, 31 de outubro, às 19h. Os visitantes caminharão por uma nova rota, "Os Símbolos da Cidade", que terá início na Praça Cipriano Barcelos, conhecida como Praça dos Enforcados.

— Estou sempre pensando, pesquisando, tentando apresentar rotas novas. Há alguns meses, tenho pesquisado muito os símbolos presentes na cidade. Vamos passar por ruas do Centro, casarões, enquanto apresento os símbolos na arquitetura do município — detalha Corrêa.