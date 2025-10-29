Cultura e Lazer

Viagem ao passado
Notícia

Pelotas Mal Assombrada: tour revela histórias não contadas em pontos históricos da cidade

Idealizado por pelotenses, projeto de passeio guiado explora a arquitetura e o passado da cidade; edição especial de Halloween ocorre na próxima sexta-feira

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS