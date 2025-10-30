Alexandre Pires apresenta show Pagonejo Bão em Pelotas com estrutura de estádio e repertório nostálgico

Um dos nomes mais populares da música brasileira retorna ao sul do Estado para uma noite de celebração. Alexandre Pires se apresenta nesta sexta-feira (31), em Pelotas, com o show Pagonejo Bão, turnê que une os maiores sucessos do pagode e do sertanejo dos anos 1990 e 2000. A apresentação será no estádio Boca do Lobo, com estrutura de grande porte e expectativa de reunir mais de 8 mil pessoas.
A montagem começou ainda no início da semana, com mais de 300 profissionais envolvidos. O palco, de grandes proporções, contará com painéis de LED laterais, passarela e múltiplos setores, entre mesas, arquibancadas e arena open bar.
A produtora Kênia Pinheiro explica que o uso do estádio foi pensado para permitir ingressos mais acessíveis e ampliar o público:
— Hoje é muito difícil viabilizar grandes shows fora das capitais. O estádio possibilita um evento de grande porte e ingressos mais democráticos — afirma.
A procura confirma a expectativa: mais de 8 mil ingressos já foram vendidos, e a rede hoteleira de Pelotas está praticamente lotada. Visitantes do Uruguai e de várias regiões do Estado devem acompanhar o evento.
Repertório e trajetória
No palco, o “Mineirinho” promete uma viagem no tempo com músicas que marcaram gerações. No repertório, sucessos do Só Pra Contrariar, como Domingo, Essa Tal Liberdade e Mineirinho, além de clássicos do sertanejo, como Evidências, Pense em Mim e É o Amor.
Kênia lembra que esta será a sétima apresentação de Alexandre Pires em Pelotas e que o cantor sempre atrai público fiel:
— Ele é um showman. Canta, dança e entrega uma experiência completa. Quem vai uma vez, sempre volta — destaca a produtora.
Serviço
O evento tem abertura dos portões às 19h, com Amâncio e Jorge às 20h30min e Alexandre Pires subindo ao palco às 22h30.
Os ingressos seguem à venda no site MinhaEntrada.com.br e em pontos físicos na cidade, como o Posto Fita Azul, na Avenida Ferreira Viana, as lojas Empório Gelei e o Café.com, no Centro.