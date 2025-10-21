A menos de 10 dias do início, Feira do Livro de Pelotas prepara estrutura para receber autores e leitores

Estrutura já está sendo montada na Praça Coronel Pedro Osório. Daniel Costa / Grupo RBS

A 51ª Feira do Livro de Pelotas começa em 30 de outubro na Praça Coronel Pedro Osório. Com menos de dez dias para o início do evento, a organização deu a partida na montagem da estrutura no local.

O trabalho de instalação começou na última sexta-feira (17). Segundo a organizadora da feira, Theia Bender, as estruturas metálicas que servirão de base para os toldos já estão instaladas. A colocação dos toldos e da parte elétrica está prevista para esta quarta-feira (22).

Com as estruturas montadas, os livreiros da Câmara Pelotense do Livro devem iniciar a instalação de seus estandes nos próximos dias. A última etapa de montagem, conforme Bender, é a Tenda Cultural, que ficará na Rua 15 de Novembro, paralela à Praça Coronel Pedro Osório.

Novidades deste ano

A 51ª edição contará com duas novidades para o público. Na entrada pela Rua Floriano Peixoto, um pórtico será instalado para recepcionar os visitantes, com um layout especial para que o público possa registrar fotos e compartilhar a visita nas redes sociais.

O evento também terá um espaço especial em comemoração aos 150 anos da Bibliotheca Pelotense, localizada no entorno da Praça.

Duas patronesses

Na edição de 2025, primeira vez na história, a Feira do Livro de Pelotas contará com duas patronesses. São elas Maria Alice Estrella, escritora e e cronista de jornais há mais de 20 anos, e Alexia Porto, a patronesse mais jovem da história da Feira do Livro de Pelotas.

Autor de "Torto Arado", Itamar Vieira Junior é um dos autores confirmados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mais de 90 autores confirmados

Mais de 90 autores já confirmaram presença em apresentações e sessões de autógrafos na feira. Entre os destaques estão Ilana Casoy, autora de Bom Dia, Verônica e Serial Killers – Made in Brazil, e Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado.

Itamar participa da programação no dia 2 de novembro, às 19h, enquanto Ilana Casoy estará presente no dia 8 de novembro, em um encontro que inclui sessão de autógrafos e uma roda de conversa sobre literatura true crime.

Ilana Casoy participará de roda de conversa sobre true crime. Erik Almeida / Divulgação