7ª Oktoberfest de Pelotas começa nesta sexta-feira

Com 3,5 mil metros quadrados de área, o Parque Morada do Sol ganha clima germânico para a 7ª Oktoberfest de Pelotas, que espera receber até 30 mil visitantes neste fim de semana. Divulgação / Oktoberfest

Pelotas entra no clima da tradição germânica com o início da 7ª Oktoberfest, nesta sexta-feira (17), no Parque de Eventos Morada do Sol. Com 3,5 mil metros quadrados de área coberta e calçada, a estrutura está maior que nas edições anteriores e preparada para receber até 10 mil pessoas por noite. A expectativa da organização é de um público total de 30 mil visitantes até domingo (19).

Desde o início da semana, os preparativos tomam conta do parque. Nesta sexta-feira, cerca de 100 pessoas trabalham na finalização da decoração e da estrutura, que reúne música, gastronomia, danças e o tradicional chopp gelado. O evento já é considerado um dos maiores encontros da cultura alemã da região Sul.

A organizadora Kênia Pinheiro destaca o crescimento da Oktoberfest e o engajamento do público:

— A gente vem acompanhando o crescimento do evento desde a primeira edição. Temos apenas bandas típicas, não colocamos outro gênero musical na festa. Isso fortalece o evento, fideliza o público e consolida a Oktoberfest como uma referência na região — comemorou.

Além da gastronomia típica alemã, com pratos tradicionais, café colonial e o esperado jantar de abertura, que deve reunir cerca de mil pessoas, a festa oferece programação contínua de bandas e bailes ao longo dos três dias. Entre as atrações desta edição estão Banda Barbarella, Sul Brass, Indústria Musical e Rainha Musical.

Serviço da festa:

Local: Parque de Eventos Morada do Sol, Pelotas

Quando: De sexta (17) a domingo (19)

Ingressos: disponíveis no site Blueticket e nos pontos físicos Empório Gelei, Posto Fita Azul (Ferreira Viana) e JK Bar.

Entrada gratuita para quem for com traje típico completo.

Programação musical:

Sexta (17/10) – Fritz Jantar

20h – Banda Farroupilha

21h – Super Banda Santa Cruz

00h – Banda Barbarella

Sábado (18/10) – Baile do Chopp

14h – Banda Cyclos

18h – Banda Hawai

22h – Indústria Musical

02h – Banda Sul Brass