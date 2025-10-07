7ª Oktoberfest de Pelotas começa nesta sexta-feira

Pelotas entra no clima da tradição germânica com o início da 7ª Oktoberfest, nesta sexta-feira (17), no Parque de Eventos Morada do Sol. Com 3,5 mil metros quadrados de área coberta e calçada, a estrutura está maior que nas edições anteriores e preparada para receber até 10 mil pessoas por noite. A expectativa da organização é de um público total de 30 mil visitantes até domingo (19).
Desde o início da semana, os preparativos tomam conta do parque. Nesta sexta-feira, cerca de 100 pessoas trabalham na finalização da decoração e da estrutura, que reúne música, gastronomia, danças e o tradicional chopp gelado. O evento já é considerado um dos maiores encontros da cultura alemã da região Sul.
A organizadora Kênia Pinheiro destaca o crescimento da Oktoberfest e o engajamento do público:
— A gente vem acompanhando o crescimento do evento desde a primeira edição. Temos apenas bandas típicas, não colocamos outro gênero musical na festa. Isso fortalece o evento, fideliza o público e consolida a Oktoberfest como uma referência na região — comemorou.
Além da gastronomia típica alemã, com pratos tradicionais, café colonial e o esperado jantar de abertura, que deve reunir cerca de mil pessoas, a festa oferece programação contínua de bandas e bailes ao longo dos três dias. Entre as atrações desta edição estão Banda Barbarella, Sul Brass, Indústria Musical e Rainha Musical.
Serviço da festa:
Local: Parque de Eventos Morada do Sol, Pelotas
Quando: De sexta (17) a domingo (19)
Ingressos: disponíveis no site Blueticket e nos pontos físicos Empório Gelei, Posto Fita Azul (Ferreira Viana) e JK Bar.
Entrada gratuita para quem for com traje típico completo.
Programação musical:
Sexta (17/10) – Fritz Jantar
20h – Banda Farroupilha
21h – Super Banda Santa Cruz
00h – Banda Barbarella
Sábado (18/10) – Baile do Chopp
14h – Banda Cyclos
18h – Banda Hawai
22h – Indústria Musical
02h – Banda Sul Brass
Domingo (19/10)
14h – Banda Diplomata
17h – Banda Hawai
19h – Banda Rainha Musical