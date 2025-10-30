Cultura e Lazer

Literatura
Notícia

51ª Feira do Livro de Pelotas começa com programação ampla e mais de 90 autores confirmados

Destaque do primeiro final de semana é Itamar Vieira Junior, autor de "Torto Arado"; evento ocorre até 16 de novembro

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS