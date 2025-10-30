51ª Feira do Livro de Pelotas começa com programação ampla e mais de 90 autores confirmados

Edição conta com 11 estandes de livreiros. Stéfane Costa / RBS TV

A 51ª Feira do Livro de Pelotas começou nesta quinta-feira (30), na Praça Coronel Pedro Osório. Os 11 estandes de livreiros já estão abertos e recebem o público com títulos de diversos gêneros.

A programação de abertura desta quinta-feira tem foco na música, com apresentações do grupo Thiago Perdigão Jazz Duo, às 18h, e da Camerata Negrinho Martins, às 19h.

A solenidade de abertura oficial da feira será na sexta-feira (31), às 18h. O evento contará com falas de organizadores, autoridades e das patronas desta edição. Em seguida, as patronas farão o percurso tradicional, tocando o sino que marca o início oficial da Feira.

O principal destaque do fim de semana será o escritor Itamar Vieira Junior. Autor dos best-sellers Torto Arado e Salvar o Fogo, ele participa de uma roda de conversa no domingo, às 19h. A agenda dos próximos dias também inclui outras rodas de conversa e atrações musicais.

Livreiros estão otimistas

A expectativa dos expositores para a feira é positiva. Segundo eles, os títulos mais procurados costumam ser os lançamentos e os livros de autores presentes no evento.

— Temos a expectativa de vender bem o livro Aventuras de Mike, já que os autores [Gabriel Dearo e Manu Digilio] vêm autografar na feira. Estamos bem preparados, com bastantes volumes — explica Zelpi Plamer, livreiro da banca Trilha da Cultura.

A vendedora Greice Zschornack projeta que as vendas superem as do ano passado e comentou sobre o movimento inicial.

— Hoje está muito bom para ser o primeiro dia da Feira do Livro. Já veio uma escola e tem um grande fluxo de pessoas circulando aqui. A expectativa é que o tempo colabore para que as pessoas possam visitar.