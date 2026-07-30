Fenadoce 2026: três motivos para não perder o último final de semana do evento

A 32ª edição da Fenadoce chega ao fim neste final de semana. A feira celebra a tradição doceira de Pelotas e é uma das principais atrações culturais e gastronômicas do Sul do Estado. Nesta edição já reuniu milhares de visitantes em torno dos doces típicos, da cultura regional e de atrações para todas as idades.
Para o encerramento da edição deste ano, a programação contará com atrações especiais no sábado (1º) e domingo (2), oferecendo ao público mais oportunidades para aproveitar a experiência completa do evento antes do fim da feira.
Confira três motivos para visitar a Fenadoce no último final de semana do evento
Gastronomia
O Festival de Gastronomia apresenta atividades no último final de semana. No sábado (1º), o Senac Caxias do Sul apresenta, no Espaço Gastronomia, com o Chef Michel Bortoloto: às 15h, oficina La Pomme Maçã; às 17h, La Fraise - Morango com Chef; às 19h, Entremet de Baunilha com Ganache caramelizada de Gengibre e Limão.
E, com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), às 15h: Trio de brigadeiro gourmet de festa junina com Diretório Acadêmico da gastronomia: Guilherme Maciel; Otávio Conrad; Hellen Rockembach; Ana Júlia Hameister; às17h: Grüner apfelstrudel com Hellen Rockembach e Otávio Conrad. As atividades são gratuitas.
No mesmo espaço, no domingo (2), o Senas Santa Cruz: às 14h, Bownie de Grão de Bico com Chef Patrick Valadão - Ubuntu Gastronomia Inclusiva; às 15h, Goiabada com Queijo com Chef Cátia Leal; às16h30, Bolo de Mandioca com cobertura de melado e cacau com Chef Cátia Leal; às 18h, Schintzel em Panko Verde, mel Silvestre e cítricos om Chef Cátia Leal.
Às 15h, a UFPel ensina a como fazer o bosque das cerejas harmonizado com espumante RLazzarotto com Tamires Schug e Vivi Barraz; às 17h, Ambrosia com Sawannah Guimarães. Durante os dias de evento, o Festival de Gastronomia apresentou incluiu palestras, oficinas e aulas-show voltadas à valorização da cultura gastronômica pelotense.
Programação tradicionalista
Espetáculos da cultura tradicionalista acontecem no espaço Estância Princesa do Sul durante este final de semana. Com trajes típicos e apresentações marcadas pela tradição, os participantes mostram ao público ritmos que preservam e valorizam a cultura gaúcha.
São eles: "Brado Campeiro", "CTG Fogo de Chão (Pedro Osório)", "CTG Sinuelo do Sul", "CTG Negrinho do Pastoreio", "CTG Tropeiros do Sul (Capão do Leão)", "PTG Pealo Amigo (Jaguarão)", "Folkart Instrutoria Folclórica (Jaguarão)", "CTG Cancela Grande (Morro Redondo)", "Gineteada" e "Cantapago". A programação completa pode ser acessada no site da Fenadoce.
Para os baixinhos
Também há atrações pensadas para as crianças. Entre os destaques está o pocket teatral “Doces Aventuras de Pelotas: uma jornada mágica”, que, segundo a organização do evento, tem conquistado especialmente o público infantil.
As crianças também podem conhecer de perto a mascote da feira, a formiga Docília, personagem que inspira o tema desta edição. O Planet Park também funcionará com os brinquedos Montanha-russa, Crazy Dance e Kamikaze, Disco, Casa do Terror e Bungee Jump. Além disso, o espaço Doce Brincar, com brinquedos gratuitos, no Pavilhão da Estância Princesa do Sul, estará aberto.
Serviço
- Datas: 15 de julho a 2 de agosto de 2026
- Local: Centro de Eventos da Fenadoce (Avenida Pinheiro Machado, 3390, Pelotas/RS)
- Horário: Segunda a sexta, das 14h às 22h. Aos sábados e domingos, das 10h às 22h
- Ingressos: R$ 20 de segunda a quarta-feira, meia-entrada por R$ 10; R$ 22 de quinta-feira a domingo, meia-entrada por R$ 11 (crianças até 6 anos não pagam). Compre aqui.
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