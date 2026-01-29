Confira 4 motivos para participar do Verão Cultural em Rio Grande 

Praia da Capilha movimenta o verão com diversas atividades. Richard Furtado

Uma programação que une arte, cultura, educação ambiental, música e economia. Essa é a proposta do Verão Cultural, evento gratuito promovido pela Prefeitura de Rio Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Organização Caminhos da Cultura, que conta com os patrocínios da Corsan e da CMPC.

A iniciativa percorre ilhas, bairros e áreas da orla, como Torotama, Marinheiros, Capilha e Cassino, com uma programação cujo objetivo é mostrar a diversidade cultural de forma descentralizada. A secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Rita Patta Rache, explica que a proposta do Verão Cultural é estar onde as pessoas estão, respeitando cada território e suas características, aproximando a cultura do cotidiano das comunidades e fortalecendo vínculos, identidades e o bem-viver.

— É uma ação que integra cultura, economia criativa, preservação ambiental e convivência comunitária — complementa Rache.

Confira quatro motivos para participar do Verão Cultural em Rio Grande:

1) Descentralização das atividades

Um dos principais destaques do Verão Cultural é a descentralização das atividades, com o objetivo de levar a programação diretamente para onde a população vive. As ações ocupam diversos bairros e áreas da orla, como o Parque Marinha, Parque São Pedro, Mangueira, Lar Gaúcho, Navegantes e o Balneário Cassino.

Além do perímetro urbano, o evento alcança territórios de relevância ambiental e cultural, como as Ilhas da Torotama e dos Marinheiros , e a Praia da Capilha, garantindo que as comunidades tenham acesso democrático e gratuito à arte. Ao transformar praias, ilhas e parques em palcos multiculturais, o projeto reforça o pertencimento dos cidadãos e amplia o fluxo de pessoas e a movimentação econômica em regiões que tradicionalmente ficariam fora do circuito de grandes eventos.

2) Incentivo à responsabilidade ambiental

O Verão Cultural une diversão e responsabilidade ambiental, com atividades realizadas em áreas de grande relevância ecológica. São oferecidas oficinas de educação ambiental que ensinam sobre a preservação da natureza de forma lúdica.

O evento acontece em territórios de conservação, como a Praia da Capilha, que é vizinha à Estação Ecológica do Taim. A proposta busca promover o "bem-viver", integrando a convivência comunitária com o respeito às características ambientais de cada localidade.

3) Estímulo à economia local

Participar do evento é uma forma de apoiar diretamente os artistas e empreendedores da região. A organização prioriza a contratação de artistas rio-grandinos, ampliando a visibilidade aos talentos locais.

A programação conta com feiras de economia local, onde pequenos negócios e artesãos podem comercializar seus produtos. Nas ilhas, as atividades destacam saberes tradicionais, como a agricultura familiar e a culinária típica, fortalecendo a renda das comunidades envolvidas.

4) Gratuito e pensado para todas as idades

O Verão Cultural é um momento de celebração pensado para todas as idades, unindo diferentes formas de expressão artística. Para as crianças, há brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e oficinas de pipas.

Os entusiastas do cinema e teatro podem desfrutar de exibições ao ar livre, como o filme "O Último Azul", e peças de teatro de rua. As apresentações musicais são ecléticas, com shows de rock ambiental, samba, pagode, blocos carnavalescos e o tradicional luau na beira da praia.

O Verão Cultural segue até o dia 28 de fevereiro, com uma agenda multicultural diversa. Nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, a Praia da Capilha recebe um cronograma especial. Confira:

Verão Cultural | Praia da Capilha - Taim

31 de janeiro – sábado

10h - Palhaço Pepito

11h - Oficinas de Educação Ambiental

15h - Grupo de Dança Kimbra

16h - Giovani Caruso e Maria Paraguaia

17h - Pagode do Flavinho

18h - Bloco Unidos do Bafo

20h - Kininho Dorneles

22h - Filme: O último azul

23h - Luau com Gil

1º de fevereiro – domingo