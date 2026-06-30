Vetorial Internet distribui álbum e pacotes de figurinhas da Copa 

Ação da Vetorial Internet visa promover interação e relacionamento. Vetorial / Divulgação

Além de possibilitar a torcida vibrar pela Seleção Brasileira de Futebol, a Copa é um momento de confraternização e fortalecimento de vínculos. Para fomentar essa energia, a Vetorial Internet lançou a Copa Conexão de Verdade, que convida os gaúchos a celebrar essa grande paixão nacional.

Integrante do Grupo RazaoInfo, a empresa está promovendo uma série de ações promocionais em toda a área de cobertura de seus serviços. Um dos grandes destaques é a distribuição de álbuns e pacotes de figurinhas da Copa, bem como vivências coletivas para engajar o público com o evento esportivo.

— A campanha Copa Conexão de Verdade surgiu para aproximar ainda mais as pessoas por meio de duas coisas que atravessam gerações: o futebol e o hábito de colecionar figurinhas. Criamos uma experiência capaz de conectar famílias, amigos e comunidades em torno de momentos de troca, conversa e diversão — conta o CEO do Grupo RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges.

Confira, em quatro tópicos, as principais dinâmicas da Copa Conexão de Verdade:

Álbuns para colecionar

Uma das principais ações da campanha contempla quem já faz parte da base de clientes da Vetorial. Ao realizar um upgrade de plano para aumentar a velocidade da internet, os usuários recebem, gratuitamente, um álbum de figurinhas capa mole da Copa.

A empresa também preparou uma promoção exclusiva para novos clientes. Todas as contratações do plano de 1 Giga da Vetorial Internet serão premiadas com um álbum de figurinhas de capa dura Edição Especial Ouro.

Compre 10, leve 11

Ao longo de todo o campeonato, as lojas da Vetorial promoverão a venda de figurinhas da Copa em uma mecânica vantajosa: a cada 10 pacotinhos adquiridos, o cliente ganha mais um. Dessa maneira, fica muito mais fácil e rápido completar o álbum.

— Com essa ação, estimulamos a coleção, a troca de figurinhas e os momentos de convivência que tornam a experiência do período ainda mais especial — afirma o CEO.

Lounge Copa Conexão de Verdade

Outro ponto alto da iniciativa é o Lounge Copa Conexão de Verdade. Localizado no Praça Rio Grande Shopping, o espaço tem atendimento exclusivo para a venda de produtos. Por lá, é possível comprar o álbum de figurinhas nas versões capa mole, capa dura e Edição Especial Ouro.

Calendários de dinâmicas

Até o momento, já foram realizadas mais de dez promoções temáticas — entre elas, redução de preços e ofertas em formato de combos. Com novas ações previstas para as próximas semanas, a Copa Conexão de Verdade continuará engajando os clientes em diferentes oportunidades de interação, convivência e diversão muito além do online.

Um exemplo recente aconteceu no dia 24, com a realização da ação de Caça às Figurinhas no Praça Rio Grande Shopping. A iniciativa proporcionou uma experiência interativa voltada aos apaixonados por futebol e colecionismo.

A proposta da ação foi aproximar ainda mais a comunidade do universo das figurinhas da Copa, oferecendo uma dinâmica divertida e gratuita para os visitantes do shopping. Durante a atividade, vouchers foram escondidos em diferentes pontos do Praça Rio Grande Shopping. Os participantes que encontraram um dos cupons ganharam um pacote de figurinhas e, após uma dinâmica realizada no Lounge Copa Conexão de Verdade, dobraram o prêmio.

A ação reforçou o propósito da campanha Copa Conexão de Verdade, que busca transformar a paixão pelo futebol em momentos de conexão entre pessoas, famílias e a comunidade.