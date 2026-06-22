Vestibular de inverno recebe inscrições para turmas do segundo semestre

Formação da UCPel foca imersão prática desde o primeiro semestre. Leandro Lopes / UCPel

O Ensino Superior habilita alunos não apenas a começar uma carreira profissional, mas também a empreender em suas áreas de formação. Isso porque a vivência na universidade inspira o desenvolvimento de liderança, resolução de problemas e olhar para a inovação – habilidades essenciais para criar e gerir negócios de sucesso.

Com 65 anos de tradição e nota máxima no conceito do Ministério da Educação (MEC), a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com as inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. São 21 cursos de graduação presenciais, semipresenciais e de Ensino a Distância (EAD) com início no segundo semestre.

– Nosso diferencial é o cuidado humano aliado à excelência técnica. O aluno da UCPel vive o dia a dia local, prestando serviços e aprendendo por meio de imersão prática. Isso cria um profissional muito mais empático, resiliente e preparado para os desafios reais do mercado de trabalho – afirma a diretora do Centro de Ciências da Saúde da UCPel, Patrícia Guerreiro.

Confira, em quatro pontos, como estudar na UCPel pode transformar o seu futuro:

1. Processo formativo flexível

O Vestibular de Inverno da UCPel oferece formações que abrangem as áreas de Saúde; Gestão e Negócios; Direito e Humanidades; Comunicação e Tecnologia; e Arquitetura e Engenharias.

Na modalidade presencial, são oferecidos os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia, Arquitetura e Urbanismo, e Direito. A semipresencial, por sua vez, conta com os cursos de Biomedicina, Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Para quem busca maior liberdade para estudar sem abrir mão da qualidade de ensino, a instituição dispõe de 10 cursos EAD: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jornalismo, Marketing, Processos Gerenciais e Publicidade e Propaganda.

2. Ensino imersivo

Com grande destaque para os cursos da área da saúde, a UCPel se diferencia pela imersão logo no primeiro dia de aula. Por meio de uma ampla rede de serviços, possibilita ao aluno atuar em cenários diversos, desde a atenção básica até a alta complexidade assistencial.

– A universidade é responsável pela gestão de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios de especialidades médicas, clínica de odontologia, clínica de fisioterapia e clínica de psicologia, além de hospital próprio, o Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) – comenta Patrícia.

Para amparar o ensino, conta também com um Hospital de Simulação Realista de alta tecnologia. Nesse ambiente, o aluno treina procedimentos de diversas complexidades em manequins antes de ter contato com pacientes reais, promovendo segurança e qualidade para os atendimentos futuros.

3. Profissionais empreendedores

Diante das transformações na área da saúde, um bom profissional deve saber gerir não apenas a própria carreira, mas também negócios e equipes. A UCPel entende os desafios do segmento e sua necessidade de soluções inovadores.

– Ao longo dos cursos, preparamos o aluno para empreender por meio das Disciplinas de Gestão e Inovação, que trazem fundamentos de administração e liderança para o currículo. Ao atuar em UBS, ambulatórios e hospital, o estudante também é incentivado a otimizar processos e propor melhorias no atendimento, o que desperta a visão empreendedora – diz a diretora do Centro de Ciências da Saúde da UCPel.

Em paralelo, a universidade também fomenta a inovação com o estímulo aos trabalhos de pesquisa e extensão. Segundo Patrícia, muitas das ideias que nascem desses projetos mostram ao aluno que ele pode ser dono do próprio negócio ou um líder transformador dentro de corporações de saúde.

4. Acesso democrático

A Universidade Católica de Pelotas oferece diferentes formas de ingresso. O Vestibular de Inverno – cujas inscrições estão abertas e com início das aulas no final deste mês – é composto por uma prova de redação online, que pode ser realizada no momento da inscrição ou agendada. É possível também candidatar-se com a nota de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), permitindo bolsa de até 100% no primeiro semestre.