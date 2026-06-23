Fundo Social de cooperativa destina quase R$ 3 milhões para ações sociais 

Fundo Social 2026 contemplou projetos de mais de 20 cidades. Sicredi Interestados / Divulgação

Em diferentes municípios do país, entidades sem fins lucrativos desempenham um papel fundamental na promoção da saúde, da educação, da inclusão social e de outras iniciativas que contribuem para a qualidade de vida da população. Muitas dessas, no entanto, dependem de parcerias e investimentos para ampliar o seu alcance e manter projetos voltados ao atendimento de demandas locais. É nesse cenário que programas de apoio social ganham relevância ao fortalecer ações que geram impacto direto nas comunidades.

Presente em municípios no Sul do Rio Grande do Sul e no Norte do Espírito Santo, a Sicredi Interestados trabalha ativamente para gerar impacto positivo em suas comunidades. Uma das grandes iniciativas da instituição é o Fundo Social, que, neste ano, destinará R$ 2.958.791,82 a organizações sem fins lucrativos baseadas nas regiões onde a cooperativa atua.

Os recursos financeiros são destinados a projetos de diferentes áreas, como saúde, educação, inclusão social, cultura, esporte, meio ambiente e segurança.

– O Sicredi tem interesse genuíno no desenvolvimento dessas comunidades. O Fundo Social é a ferramenta que apoia a maioria das entidades que não têm acesso a recursos públicos, mas que fazem um trabalho relevante, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade – afirma a coordenadora de Relacionamento da Sicredi Interestados, Raquel Machado dos Santos.

Cooperativismo na prática

Desde 2016, o Fundo Social da Sicredi Interestados destina parte das sobras líquidas da cooperativa a projetos sociais locais e de interesse coletivo. Trata-se de um investimento social privado, alocado pelos associados de forma voluntária, em benefício público.

De acordo com Raquel, segundo o sétimo princípio do cooperativismo, o Interesse pela Comunidade, o Sicredi tem o compromisso de propiciar o desenvolvimento das comunidades, promovendo um ciclo virtuoso nos municípios de sua área de ação.

– Desejamos ampliar o olhar das entidades para que possam perceber o impacto de projetos sociais voltados ao empreendedorismo, incentivando que sejam autossuficientes para a assistência básica das pessoas atendidas – destaca.

O Fundo Social vem registrando crescimento e contemplando mais projetos a cada ano. Na primeira edição, em 2016, R$ 130 mil foram destinados a 31 organizações sem fins lucrativos. Já em 2026, quase R$ 3 milhões serão distribuídos a 281 projetos.

Apoio que faz a diferença

As organizações e entidades contempladas pelo Fundo Social 2026 estão presentes em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Entre os grandes destaques do território gaúcho, está o aporte de R$ 356.250 destinado à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, que será utilizado para a aquisição de aparelho de Raio-X.

Com mais de 30 anos de história, a Casa do Amor Exigente (CAEX), que atua no acolhimento e tratamento de pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas, também foi contemplada. A instituição filantrópica vinculada à Arquidiocese de Pelotas sempre contou com o apoio do programa e, neste ano, obteve mais de R$ 14 mil em ajuda financeira.

O investimento será direcionado para melhorias na cozinha, com reformas estruturais e físicas, proporcionando condições mais adequadas de higiene, organização e qualidade no atendimento aos acolhidos.

– Cada aperfeiçoamento realizado reflete diretamente na qualidade do tratamento, oferecendo um ambiente mais digno para quem está passando pelo processo de recuperação – ressalta o assistente social da CAEX, Argelino Furtado.

Liderado pelo pastor Douglas Ebel Klug, o AMAR também figura entre os projetos contemplados pelo Fundo Social 2026. Trata-se de uma iniciativa que alia o cuidado ambiental à assistência em saúde, arrecadando latinhas e tampinhas para evitar o descarte irregular na natureza e reverter o valor em equipamentos médicos. Com isso, promove empréstimos de itens como camas hospitalares, cadeiras de rodas e cadeiras de banho a moradores dos municípios de Camaquã e Chuvisca.

Segundo Klug, o apoio chega para somar e ajudar a proporcionar mais qualidade de vida às pessoas que estão passando por momentos de fragilidade.

– Hoje, nossos 91 equipamentos estão emprestados. Se contarmos apenas com a arrecadação de latinhas e tampinhas, não conseguimos alcançar o necessário para fazer mais aquisições e suprir a demanda para atender o público que está na lista de espera – explica.

Os R$ 20.250,00 concedidos pelo Sicredi Interestados ao AMAR serão utilizados para adquirir 10 cadeiras de higienização, uma cadeira motorizada, três camas hospitalares e cinco cadeiras de rodas.

Além do apoio financeiro

A atuação da Sicredi Interestados em prol do desenvolvimento das comunidades vai muito além do apoio financeiro. A cooperativa incentiva a qualificação constante por meio de conteúdos e capacitações que auxiliam as entidades nos processos de elaboração e gestão de projetos.

Raquel explica que há uma plataforma de cursos integrada ao hub social Sicredi na Comunidade. Os conteúdos são online, gratuitos e oferecem jornadas de aprendizado para o desenvolvimento comunitário. É possível encontrar opções com foco em cooperativismo, educação financeira, negócios, educação para transformação social e soluções para um mundo melhor.

Na aba “Para um mundo melhor”, é oferecido o curso Fundo Social: Como Elaborar Projetos Sociais. Com direito a certificação (gerada após a conclusão), a formação está dividida em cinco módulos e tem como objetivo demonstrar, de forma prática, como planejar e construir projetos sociais.