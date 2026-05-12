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Vetorial lança promoção exclusiva para clientes com álbum e figurinhas da Copa 

Clientes da Vetorial podem ganhar edição de capa mole e aproveitar benefícios para comprar figurinhas 

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