Vetorial lança promoção exclusiva para clientes com álbum e figurinhas da Copa 

CEO do Grupo RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges. Grupo RazaoInfo / Divulgação

Desde muito antes do apito inicial, a Copa do Mundo já começa a ser vivida fora dos estádios: nas bancas, nas mesas de casa e nas rodas de amigos. Os álbuns de figurinhas, por exemplo, fazem parte desse ritual que atravessa gerações, combinando memória afetiva, colecionismo e interação social. Lançado recentemente, o novo álbum reforça esse papel cultural ao mobilizar torcedores de todas as idades em torno das trocas, das coleções incompletas e dos encontros que vão muito além do futebol — um cenário que também abre espaço para marcas se conectarem de forma mais próxima com o público.

O Grupo RazaoInfo, responsável por três empresas que oferecem planos de internet no Rio Grande do Sul - RazaoInfo, Vetorial e Bitcom entrou no clima da Copa do Mundo com a campanha Copa Conexão de Verdade. Exclusiva para clientes, a ação busca ampliar o conceito de conectividade ao associar os serviços de internet a experiências de interação social e memória afetiva.

Válida até 23 de maio (ou até quando durarem os estoques), a promoção foca no tradicional álbum de figurinhas do torneio. A publicação faz sucesso entre pessoas de todas as idades e já se consolidou como um meio de entretenimento cultural amplamente difundido no país.

– A escolha do álbum não é por acaso. Ele carrega um valor afetivo muito forte, faz parte da cultura brasileira e estimula a interação entre as pessoas com trocas, conversas, encontros e diversão. A ideia foi justamente trazer a marca para dentro desse momento, que é coletivo e cheio de significado – afirma o CEO do Grupo RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges.

Álbum de capa mole gratuito

Uma das vantagens da Copa Conexão de Verdade é a de ganhar um álbum de capa mole. Ao realizar um upgrade no plano de internet, o cliente já garante o seu.

– Queremos fazer parte da vida dos nossos usuários e acreditamos que o nosso papel vai além de entregar internet. Quando conectamos tecnologia com experiências afetivas, criamos valor de verdade, fortalecemos o relacionamento e nos tornamos mais relevantes no dia a dia das pessoas – destaca Borges.

Além de ter a chance de ganhar o álbum, os clientes ainda podem adquirir a publicação em todas as lojas da Vetorial e do Grupo RazaoInfo. Os produtos são comercializados em diferentes versões: o álbum com capa mole está sendo vendido por R$ 24,90, enquanto a versão com capa dura custa R$ 74,90.

Pacote de figurinhas adicional

Como destaque, a rede promove uma ação especial para incentivar a coleção: na compra de 10 pacotinhos de figurinhas nas lojas do grupo, o cliente ganha um pacote adicional gratuitamente. Os pacotes de figurinhas são vendidos por R$ 7,00 cada.

– Os cromos estão disponíveis nas lojas da Vetorial em Rio Grande, Cassino, Pelotas e São José do Norte. Além disso, podem ser comprados nas unidades das regiões Norte e Serra, totalizando 28 pontos de contato com os clientes – conta o CEO do Grupo RazaoInfo.

Conexão de verdade

Para Borges, a ação reforça, na prática, o slogan do Grupo RazaoInfo: “Conexão de verdade”. Isso porque o objetivo central é unir serviço, experiência e emoção, fortalecendo a marca para fomentar uma relação ainda mais duradoura com o consumidor.