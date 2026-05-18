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Semana de Educação Financeira promove ações em todo o Brasil 

Sicredi acompanha a iniciativa com programas que fomentam a conscientização e o equilíbrio das finanças 

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