Semana de Educação Financeira promove ações em todo o Brasil 

Cooperação na Ponta do Lápis, do Sicredi, foca vida financeira sustentável. Sicredi Interestados / Divulgação

A 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) será realizada entre 18 e 24 de maio. Organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), a iniciativa deste ano tem como tema central a construção de um futuro com longevidade e prosperidade.

De acordo com a analista de Relacionamento do Sicredi Interestados, Dienifer Eichholz Drawanz, a Semana ENEF é fundamental para o público brasileiro porque contribui diretamente para o desenvolvimento de hábitos financeiros mais conscientes e responsáveis.

– Em um país onde muitas famílias enfrentam desafios como endividamento, consumo impulsivo e falta de planejamento, a educação financeira se torna uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida – afirma a gestora.

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Iniciativa com potencial transformador

O levantamento Observatório Febraban, realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), mostra que mais da metade (55%) dos brasileiros admite que entende pouco (40%) ou nada (15%) sobre educação financeira.

A pesquisa também traz insights relacionados à situação das finanças e ao impacto do dinheiro na rotina: 39% dos participantes afirmaram estar endividados. Entre eles, 77% dizem que os débitos afetam a saúde emocional e a qualidade de vida.

– Apesar do avanço da educação financeira, alguns comportamentos ainda são bastante presentes no dia a dia da população. Os principais são falta de planejamento financeiro, gastar mais do que se ganha, ausência de reserva de emergência e consumo por impulso – afirma Dienifer.

O papel do cooperativismo

A Semana ENEF funciona como um esforço coletivo pela educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, mobilizando instituições públicas e privadas. Diante desse cenário, cooperativas de crédito como o Sicredi têm papel fundamental, atuando como agentes de transformação social por meio de iniciativas que promovem o uso consciente e responsável do dinheiro.

– O Sicredi se destaca de forma consistente, ano após ano, pelo seu forte engajamento com o tema. A instituição tem contribuído de maneira expressiva tanto na quantidade de ações desenvolvidas quanto no número de pessoas alcançadas, reforçando seu compromisso com a educação financeira como estratégia para o desenvolvimento sustentável das comunidades – explica.

Ações do Sicredi

O crescimento do número de ações promovidas pela Semana ENEF ao longo dos últimos anos – em 2025, por exemplo, foram registradas 4.956 iniciativas – reforça ainda mais a importância e a necessidade de conscientizar os brasileiros sobre o assunto. Essa preocupação, aliada ao compromisso em promover a educação financeira na prática, são fatores estratégicos dentro da atuação do Sicredi.

– O período concentra uma grande visibilidade para o tema em âmbito local, regional e nacional, tornando-se uma oportunidade essencial para fortalecer iniciativas e ampliar o alcance das ações promovidas. Nesse contexto, as principais atividades do Sicredi durante a Semana ENEF envolvem a articulação entre iniciativas sistêmicas, coordenadas pela Fundação Sicredi, e as ações locais, desenvolvidas pelas cooperativas em suas comunidades – diz Dienifer.

Um dos grandes destaques nacionais é o programa de educação financeira Cooperação na Ponta do Lápis. O objetivo é levar informação, promover conhecimento e fomentar boas práticas para melhorar a relação do público com o dinheiro. Há ações voltadas a pessoas físicas, microempreendedores, adolescentes e crianças.

Os materiais compartilhados com a população são baseados no método de transformação financeira.Chamado de COOPS, ele é formado por cinco letras que representam verbos de ação e indicam um passo a passo capaz de melhorar as finanças a partir da mudança de comportamento:

(C)onscientizar: tomar consciência de algo que não percebia

(O)bservar: observar os próprios comportamentos financeiros

(O)organizar: reforçar bons comportamentos a partir de ações práticas

(P)reparar: preparar o futuro, pensando nos sonhos, nos planos e nas metas

(S)ustentar: tornar cada ação um hábito saudável

No Rio Grande do Sul, a área de relacionamento da Sicredi Interestados atua de forma muito próxima aos municípios, com o compromisso de levar a educação financeira tanto ao público associado como para dentro das escolas e das comunidades de maneira prática, acessível e significativa.

Entre os principais destaques do trabalho regional, está a articulação com as Secretarias de Educação, os gestores escolares e os professores. Esse movimento fortalece parcerias que garantem a continuidade e a efetividade das ações ao longo do ano, especialmente por meio do programa Finanças na Mochila, voltado especificamente aos estudantes.

Segundo Dienifer, os municípios também recebem oficinas e palestras realizadas por meio do programa Cooperação na Ponta do Lápis, que promovem o compartilhamento de informações, momentos de trocas, reflexões e construções coletivas que valorizam o protagonismo dos participantes.