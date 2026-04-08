Rede de Supermercados completa 14 anos em Pelotas

Nicolini amplia atuação no Sul do Estado e aposta na consolidação em 2026. Nicolini / Divulgação

Em 2012, o Grupo Osmar Nicolini inaugurou sua primeira loja na cidade de Pelotas. Ao longo desses 14 anos, a rede de supermercados conquistou a confiança dos consumidores locais e se consolidou como referência na região.

– Investir em Pelotas foi uma decisão muito importante, pois significava levar nossas operações para a maior cidade da metade Sul do Rio Grande do Sul, onde o mercado era competitivo e composto por diversos players. Entretanto, decidimos seguir em frente e deu muito certo – conta o diretor de relacionamentos do Grupo Osmar Nicolini, Selmo Dias.

A primeira unidade foi instalada no Fragata, uma das áreas mais populosas do município. Depois, em 2020, a rede apostou no bairro de Três Vendas para a inauguração da segunda loja, que trouxe diferenciais como espaços para salas comerciais e área locada para uma academia. Recentemente, o grupo ampliou ainda mais a operação na região com a aquisição de um supermercado em Camaquã, nos arredores de Pelotas.

Nesta entrevista, Dias fala sobre como o Grupo Osmar Nicolini consolidou sua presença na região, compartilha detalhes sobre a operação e destaca as expectativas da rede de supermercados para o futuro.

O que motivou a escolha de Pelotas como ponto estratégico para expansão?

Escolhemos Pelotas justamente por conta do público consumidor. A cidade tem uma população superior a 300 mil pessoas e nós tínhamos o desejo de estar presente em um mercado desse porte. Foi um passo grande e muito bem-sucedido.

Recentemente, o grupo inaugurou a loja em Camaquã, entre Pelotas e Porto Alegre. Por que o lançamento é tão importante?

Atualmente, temos 25 lojas e estamos sempre avaliando novas possibilidades de expansão. Vemos 2026 como um ano de consolidação, já que, entre 2024 e 2025, fomos protagonistas da maior operação de supermercados gaúchos, com a aquisição de oito lojas da rede Nacional (antiga bandeira do Carrefour). Entre elas, está a de Camaquã.

Quando demonstramos interesse em comprar as lojas da rede Nacional, inclusive, a ideia era adquirir unidades em apenas três cidades: Bagé, Dom Pedrito e Rosário. Entretanto, identificamos boas oportunidades em outros municípios, como Camaquã, que chamou atenção por ser um local interessante e próximo à região metropolitana de Pelotas. Além disso, fica a uma distância viável, em termos logísticos, do nosso centro de distribuição, situado em Bagé.

Quais são os principais diferenciais dessa nova unidade?

O ponto é excelente, no coração da cidade, e a loja é bem ampla. Hoje, oferece um mix com mais de 10 mil itens, além de diferenciais como climatização e estacionamento privativo.

Atualmente, qual é o papel do e-commerce dentro da estratégia do grupo?

Há pouco tempo, nosso e-commerce estava disponível apenas em três cidades: Bagé, Dom Pedrito e Pelotas. Com a aquisição das novas unidades, decidimos ampliar o serviço para outras localidades, como Santa Cruz e Santa Maria. Trata-se de um canal muito importante e significativo na nossa operação, já que muitas pessoas preferem fazer compras online.

Quais são os planos e as expectativas do grupo para os próximos meses e anos?