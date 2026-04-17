Por que investir em pós-graduação pode fazer diferença na sua carreira

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Logo após a graduação em Direito, Gabriela de Souza Arias deu continuidade aos estudos na UCPel. Arquivo Pessoal / Reprodução

Em um cenário marcado pelo avanço da Inteligência Artificial e por um mercado de trabalho cada vez mais exigente, manter-se atualizado virou um desafio constante. Para muitos profissionais, no entanto, o caminho não está em algo inédito, mas na continuidade dos estudos.

Dados da 16ª edição do Mapa do Ensino Superior, do Instituto Semesp, mostram que o acesso à graduação segue crescendo no Brasil, mas ainda não é realidade para a maioria da população.

Avançar para a especialização, por sua vez, é um passo ainda mais restrito. Estimativas indicam que somente cerca de 5% dos brasileiros adultos atingem esse nível de formação.

Nesse contexto, MBAs e cursos de pós-graduação representam uma forma de ampliar possibilidades e fortalecer a atuação profissional em diferentes áreas.

Cursos de especialização da Universidade Católica de Pelotas combinam teoria e prática na formação profissional. Bruno Bohm / Divulgação

Para a advogada Gabriela de Souza Arias, 26 anos, a trajetória acadêmica representou não apenas a conquista do diploma, mas uma oportunidade de transformação.

Bolsista pelo ProUni durante a graduação em Direito, ela decidiu dar continuidade à formação assim que concluiu o curso, iniciando uma especialização na UCPel (Universidade Católica de Pelotas). Segundo ela, a experiência já impacta diretamente sua forma de atuar na profissão.

Na região Sul do Estado, instituições como a UCPel oferecem várias opções de pós-graduação lato sensu, abrangendo especializações e MBAs em áreas como Saúde, Gestão e Negócios, Direito e Humanidades, Arquitetura e Engenharias, além de Comunicação e Tecnologia.

Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, o que possibilita conciliar estudos e rotina de trabalho. Também há incentivos financeiros, como descontos para egressos e condições especiais para empresas e instituições conveniadas.

A seguir, confira a entrevista da advogada Gabriela de Souza Arias e sua experiência na instituição.

O que motivou sua escolha pela especialização e como você enxerga o impacto dessa decisão na sua carreira profissional?

Mais do que alcançar um diploma, a graduação foi um momento muito importante na minha vida. Consegui uma bolsa pelo ProUni e quis aproveitar essa oportunidade ao máximo. Por isso, escolhi a UCPel, que é uma instituição renomada — e, logo que finalizei o curso de Direito, iniciei a pós-graduação em Prática Civil, que foi concluída no ano passado.

Hoje vejo que muitas pessoas acabam se acomodando e buscando caminhos rápidos, mas, na prática, os casos em que atuamos não são tão simples quanto as respostas que aparecem no Google. É preciso ter experiência e entender diferentes pontos de vista. No Direito, essa vivência do dia a dia faz a diferença.

Antes de iniciar a pós-graduação, você tinha alguma dúvida sobre dar esse passo? O que a fez perceber que era mais do que um título no currículo?

Sempre gostei muito da área trabalhista e percebi que a pós-graduação em Prática Civil se encaixava no que eu já fazia, pois o processo civil é a base de tudo. A especialização também ajuda a relembrar conteúdos da graduação, aprofundar conhecimentos e se diferenciar. Hoje, percebo que é fundamental estar sempre se atualizando. Pretendo inclusive fazer outras especializações, porque no Direito — e em muitas áreas — tudo muda muito rápido.

Na pós-graduação da UCPel, além da teoria, temos muita prática, resolvemos casos, atuamos como residentes, acompanhamos audiências e temos aulas com juízes. Isso traz uma visão muito mais completa e faz diferença na atuação profissional.

Como foi conciliar a rotina de estudos com trabalho e vida pessoal? De que modo o formato do curso na UCPel contribuiu para isso?

Quando já estamos no mercado de trabalho, continuar estudando exige ainda mais organização e responsabilidade. Mas o formato do curso me ajudou bastante: algumas disciplinas eram presenciais e outras online, o que dava mais flexibilidade. Também trabalhávamos com casos práticos, relatórios e atividades em grupo. Além disso, os professores são bem acessíveis, o que facilita muito a rotina.

Que conselho você daria para quem está em dúvida sobre começar uma especialização agora?

Eu diria para ir — o famoso “vai lá e faz”. Não existe momento perfeito para tudo. Quanto antes buscamos atualização e conhecimento, mais chances temos de nos destacar no mercado. O estudo faz diferença na vida das pessoas, pois conhecimento é algo que ninguém nos tira.

VALE SABER:

O QUÊ? Inscrições para cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e MBAs) da UCPel, com opções para áreas como Saúde; Gestão e Negócios; Direito e Humanidades; Arquitetura e Engenharias; e Comunicação e Tecnologia.

QUANDO? Prazo até o final de abril, com desconto de até 20% para egressos da UCPel. Empresas e instituições conveniadas contam com 10% de desconto.