Empresa gaúcha aposta em fibra óptica e serviços para se destacar 

Vetorial oferece estabilidade e velocidade no dia a dia doméstico. Vetorial / Divulgação

A internet já está presente em 93,6% dos domicílios brasileiros, evidenciando o quanto a conectividade se tornou essencial no dia a dia da população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse índice é ainda maior no Rio Grande do Sul: 94,7% das residências gaúchas contam com acesso à rede. É nesse contexto que a Vetorial, empresa do Grupo RazaoInfo, busca se destacar com a oferta de fibra óptica.

De acordo com o CEO do Grupo RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges, a fibra óptica se consolida como a tecnologia mais avançada para a internet residencial por diversos fatores.

– O principal deles é a imunidade à interferência eletromagnética, o que garante maior estabilidade mesmo em ambientes com muitos dispositivos e sinais ao redor. Além disso, por transmitir dados por meio de luz, a fibra oferece altíssima capacidade de velocidade e desempenho superior em comparação a outras tecnologias. Na prática, ela chega diretamente até a casa do cliente, assegurando um trajeto mais estável e confiável – explica o executivo.

Para atender à demanda residencial, a Vetorial oferece o combo Elite com 1 Giga de velocidade. O plano é indicado para casas com múltiplos dispositivos conectados. Com ele, os clientes podem realizar videoconferências e assistir a filmes e séries sem falhas, jogar online sem interrupções e fazer uploads com mais rapidez. A empresa também afirma realizar monitoramento constante da rede e oferecer suporte técnico, entregando estabilidade e orientações sobre a melhor configuração para cada ambiente.

Benefícios agregados

Além da conexão, a Vetorial oferece uma série de benefícios gratuitos que ampliam a experiência do cliente. São eles:

Conteúdo e entretenimento: acesso a filmes, séries e desenhos por meio da plataforma Watch, com opções para toda a família;

acesso a filmes, séries e desenhos por meio da plataforma Watch, com opções para toda a família; Educação: cursos online com certificado reconhecido pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), por meio da plataforma Leveduca;

cursos online com certificado reconhecido pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), por meio da plataforma Leveduca; Segurança digital: proteção com antivírus McAfee, trazendo mais tranquilidade para navegação.

Outro diferencial está na parceria exclusiva com o Grupo RBS, que inclui acesso ao aplicativo GZH, à versão digital do jornal Zero Hora e ao Clube do Assinante. Com isso, os clientes contam com:

Informação de qualidade: notícias, além de colunistas relevantes do Estado e do país, abordando temas como futebol, política, economia e cenário internacional;

notícias, além de colunistas relevantes do Estado e do país, abordando temas como futebol, política, economia e cenário internacional; Benefícios no dia a dia: o Clube do Assinante oferece descontos em farmácias, supermercados, postos de combustível, shows e diversos estabelecimentos conveniados.

– Investimos continuamente em novos projetos que agregam valor à rotina dos clientes. Entre as próximas novidades, está a parceria com a plataforma Skeelo, que disponibiliza livros digitais e incentiva o hábito da leitura, reforçando nosso compromisso com o conhecimento e o desenvolvimento da sociedade – adianta Borges.

Atendimento e propósito

Com presença em diversas plataformas digitais e canais de atendimento, a Vetorial aposta em um suporte próximo, com equipes treinadas e especialistas preparados para entender e resolver as demandas dos clientes. Nesse cenário, a agilidade se destaca como um dos principais diferenciais, refletindo uma preocupação em oferecer respostas rápidas e soluções efetivas.