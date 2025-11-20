Dicas para celebrar o Natal e o Ano Novo com leveza e economia 

Com a campanha Natal Feliz Treichel, atacado de Pelotas incentiva antecipação de compras para as festas de final de ano. Roberto Espíndola / Me Gusta Propaganda / Divulgação

As luzes começam a brilhar nas vitrines, o cheirinho de panetone já toma conta das casas e o clima de fim de ano vai, aos poucos, se espalhando. Entre o corre-corre das compras e os preparativos para as festas, há quem busque maneiras de celebrar o Natal e o Réveillon com mais leveza — e menos gastos. Com um pouco de planejamento, é possível reunir a família, economizar e ainda servir uma mesa repleta de sabor.

No Sul do Estado, o atacado Treichel já está se preparando para atender à alta demanda do período. Sob o conceito Natal Feliz Treichel, a empresa pretende ser um ponto estratégico para facilitar a rotina das famílias de Pelotas e região. Para isso, Emerson Luís Duarte Gonçalves, CEO do Treichel, e Roberto Espíndola, um dos diretores da Me Gusta Propaganda, que assina a comunicação da marca, reuniram dicas para tornar as festas de final de ano mais leves e tranquilas. A estratégia, segundo Espíndola, é combinar organização na hora das compras com praticidade e qualidade.

Confira quatro recomendações que podem ser facilmente colocadas em prática:

1. Invista no planejamento

A receita do Treichel para um fim de ano mais tranquilo e econômico leva dois ingredientes: planejamento e praticidade. Assim, organizar uma lista de compras é o primeiro passo para garantir um bom controle do orçamento. Por isso, Espíndola e Gonçalves sugerem definir o cardápio com antecedência e listar todos os itens necessários para as ceias.

— Isso evita compras por impulso e garante apenas uma ida ao mercado, já que nada será esquecido — analisa o publicitário.

Outra dica valiosa é calcular as quantidades certas dos ingredientes. Na hora de comprar as aves natalinas, por exemplo, a conta pode ser simples.

— Para um prato principal, calcule entre 300g e 400g de carne por pessoa. Se a ave fizer parte de uma mesa com mais opções de carne, essa quantidade pode ser reduzida — exemplifica o CEO do Treichel.

No entanto, é preciso considerar que os convidados costumam se servir mais em ocasiões festivas. Assim, para simplificar o preparo do cardápio — seja ao compor as receitas tradicionais ou experimentar novos sabores —, o estabelecimento oferece praticidade aos consumidores, com diversas opções de pratos prontos para facilitar a rotina e enfeitar a mesa festiva.

2. Antecipe-se para economizar

Mesmo que muitas pessoas deixem para fazer compras na própria semana do Natal, antecedência é uma recomendação universal. Conforme o CEO do Treichel, quem se adianta consegue comparar preços com mais calma e até aproveitar ofertas em itens não perecíveis, como enlatados, bebidas e panetones. Ao mesmo tempo, é possível eleger os melhores horários para ir ao mercado.

— Fugir das horas do rush, como o intervalo de almoço e o final da tarde, permite encontrar corredores mais vazios, estacionamento livre e um clima tranquilo para completar a lista. Nossa sugestão, para quem puder, é fazer as compras no começo da manhã ou nas primeiras horas da tarde. A experiência é outra! — garante Espíndola.

3. Escolha o lugar para realizar suas compras

Além de conveniente, comprar tudo o que for possível no mesmo lugar é estratégico. Afinal, desse modo é possível economizar tempo e combustível. Por exemplo, no Treichel, o cliente faz uma volta e já garante desde a ceia até a decoração, com preços que cabem no bolso.

— Temos aves natalinas saborosas e bem-temperadas, praticamente prontas para o consumo, além de espumantes de qualidade. Isso economiza tempo e energia, permitindo que os anfitriões aproveitem a noite com seus convidados — pondera Gonçalves.

Para envolver o lar no espírito natalino, o bazar do atacado oferece conjuntos de cama, mesa e banho tanto para presentear quanto para quem deseja receber a família com mais conforto. Já para os que amam cozinhar, há jogos de panelas e acessórios de cozinha, além dos mais variados artigos para casa, que incluem desde utilidades até enfeites natalinos para alegrar o ambiente.

— Também é possível colocar a praticidade a serviço da celebração, com utilitários em plástico resistentes, que facilitam a organização da ceia e dos doces. Da mesma forma, vale investir naquela mesa posta mais elaborada, com conjuntos de louças, xícaras, pratos e copos que deixam a ceia de Natal memorável — complementa Espíndola.

Já para finalizar as compras, Gonçalves recomenda o uso do cartão próprio do atacado, que dá até 40 dias para pagar e permite o parcelamento no bazar em até 6x a partir de R$ 100,00.

— É a forma prática de organizar seu orçamento e garantir tudo o que precisa para uma ceia especial, com a comodidade que o cartão Treichel oferece.

4. Compre online com comodidade

Se a agitação típica desta época não é para você, a solução pode estar na ponta dos dedos. A dica é fazer as compras online pelo site ou aplicativo, no conforto do lar, e escolher se prefere retirar na loja, sem sair do carro, ou receber tudo em casa. Tanto nas compras físicas quanto no meio digital, os clientes contam com parcelamento facilitado em até 6x nos principais cartões.

— Oferecemos praticidade máxima para o cliente focar no que realmente importa: celebrar — destaca Gonçalves.

De segunda a sábado, o Atacado Treichel funciona das 8h às 21h. Em domingos e feriados, das 8h às 19h.

— Estamos com os corredores abastecidos e a equipe pronta para ajudar a montar a ceia dos sonhos sem estresse — finalizam.