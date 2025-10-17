Saiba como a Expofeira Pelotas contribui para impulsionar o agro no Sul do Estado

O evento deste ano teve como objetivo atrair jovens para o trabalho rural. Patrick Quadros / Divulgação

Consolidada como uma das iniciativas agropecuárias mais relevantes e tradicionais do Rio Grande do Sul, a Expofeira Pelotas teve sua 99ª edição realizada entre 6 e 12 de outubro. O evento recebeu 152 mil visitantes e gerou mais de R$ 6 milhões em negócios. Além de promover exposições de genética premiada, rodadas de negócios, palestras sobre conhecimentos técnicos e inovações voltadas ao setor, a programação valorizou aspectos culturais e sociais importantes para a região Sul do Estado.

– Pelotas tem uma das matrizes produtivas mais diversificadas do Rio Grande do Sul. Há o arroz e o bovino, bem como a soja, a floresta e a fruticultura. Hoje, também temos um volume significativo de investimentos em azeite de oliva e em vinhos. Enxergamos isso como uma oportunidade para debater todas essas cadeias produtivas na nossa feira, indo muito além dos leilões que temos por aqui. Focamos também nos eixos transversais que afetam todas essas cadeias, como as questões tributárias, trabalhistas, de crédito, seguro agrícola, segurança rural, gestão e processos – explica o presidente da Associação Rural de Pelotas (ARP), organizadora da Expofeira Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler.

Em entrevista, Kessler fala sobre a importância da feira para a região e destaca os principais acontecimentos desta edição. Além disso, analisa os desafios enfrentados pelo agronegócio local e compartilha suas expectativas para a 100ª edição da Expofeira Pelotas.

Quais os principais diferenciais da Expofeira Pelotas?

Nossa feira é fruto do trabalho coletivo e de um propósito que vai muito além do aspecto comercial. Queremos que ela seja um espaço de avaliação, percepção e direcionamento de ações e proposições. Idealizamos um evento voltado à integração da sociedade, com foco educativo e informativo, capaz de aproximar pessoas e gerar conhecimento. Nosso principal objetivo é reforçar a importância do agronegócio como motor que impulsiona o desenvolvimento e a economia regional.

Outro aspecto importante é que voltamos o olhar para a correção de algumas distorções que, com o passar do tempo, vão minando o orgulho que deveríamos ter de uma atividade tão importante para o desenvolvimento da região. Hoje, temos muitas ações voltadas para crianças e adolescentes que estão distantes da atividade rural. Isso porque observamos que houve um deslocamento desse público para os centros urbanos. O jovem, de maneira geral, se desinteressa pela atividade no campo, pois o que fica é aquela imagem do trabalho árduo, do sofrimento e da mão calejada.

O slogan da feira deste ano foi pensado com o objetivo de atrair jovens para o campo?

Sim. Adotamos o slogan “Tecendo a história, plantando o futuro” com o objetivo de gerar identificação da comunidade local com sua própria origem. Cabe a nós, como entidade, tentar levar um pouco disso e mostrar que o novo cenário tem capital para produzir e ser atrativo para o público jovem. Há novas tecnologias que encantam esse grupo, como a robótica e os recursos de última geração. Atualmente, por exemplo, temos drones aplicando defensivos agrícolas e animais sendo controlados por coleiras digitais. Basta olhar em um aplicativo de celular para saber se uma vaca está com febre, por onde se deslocou e onde comeu.

Quais foram os principais destaques da 99ª Expofeira Pelotas?

Além das mostras de animais de altíssima qualidade, destaco as ações voltadas às crianças, aos jovens e aos acadêmicos. Neste ano, um dos projetos que se repetiu foi a fazendinha. Trata-se de um espaço onde o público infantil visita animais como coelhos, cabritinhos, pôneis, cavalinhos e até pode ver uma vaca sendo ordenhada. Para incentivar essa aproximação dos pequenos com a atividade rural, a entidade fez uma parceria com a prefeitura, que cedeu um ônibus para que a escola pública estivesse presente com seus alunos ao menos em dois dias da semana.

Outra iniciativa foi o Vivenciando na Prática, no qual os jovens conheceram, por meio de oficinas, temas como educação sanitária. Tivemos também um painel organizado apenas por mulheres, com um exemplo muito forte da região, que é o Instituto CooperConecta, de Bagé. A coordenadora, Raquel Taschetto, falou sobre a formação de mão de obra, que prepara o público mais novo para operar escavadeiras e trabalhar com GPS, além de atuar com plataformas de gestão e controles de processos.

Como iniciativas como essas, que promovem o encontro do campo e da cidade, são importantes para impulsionar o futuro do agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil?

Nosso papel é, através da aproximação, mostrar a realidade. No momento em que nos damos conta que unidos conseguimos fazer a diferença, estamos atingindo essa meta. Por isso temos esse foco de integrar sempre e aproximar a informação do público. O Brasil, por exemplo, é a nação com o código ambiental mais severo do mundo, temos uma capacidade de transformação que nos permitiu multiplicar por seis a nossa produção em apenas 40 anos. Além disso, melhoramos nossos índices e níveis de qualidade constantemente e exportamos para mais de 200 países.

De que maneira a entidade e a própria cidade de Pelotas conseguiram consolidar a região como polo de referência no agronegócio gaúcho?

Com 127 anos completados em outubro de 2025, a Associação Rural de Pelotas nasceu como Sociedade Agrícola Pastoril do Rio Grande do Sul. Ela é resultante do fato de cinco anos antes, termos criado o curso de agronomia em Pelotas, na atual Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Os primeiros egressos dessa turma perceberam que os produtores não tinham uma entidade para se organizar. Portanto, é da academia que saiu a consciência de que para prosperar é preciso que os trabalhadores rurais estejam organizados.

Junto a isso, houve muito desenvolvimento. A universidade, por exemplo, se transformou na Federal de Pelotas (UFPel), com uma pujança de cursos. Temos também a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), o IFSul, os cursos de engenharia da Anhanguera e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), na cidade vizinha.

Além disso, há duas unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Pelotas e uma em Bagé. Todas ficam muito próximas. Isso mostra que o conhecimento na região está borbulhando. O papel da entidade sempre foi funcionar justamente como um imã para fazer com que todo esse conhecimento chegue ao produtor.

Atualmente, quais são os principais desafios observados na região?

Nossa grande carência, principalmente na região Sul do Estado, é fortalecer a cultura associativa e cooperativa. Hoje, ainda predomina uma característica muito mais individual. Já no Norte do Rio Grande do Sul e nas regiões da Serra e do Planalto, os produtores mostram mais facilidade em se unir e trabalhar coletivamente.

Agora que nos damos conta de que somos uma pequena fração do agro brasileiro, precisamos trabalhar juntos e de forma organizada. Assim, teremos as soluções e seremos competitivos no mercado nacional, que é tão importante na demanda de nossos produtos.

Quais são as expectativas para a próxima edição da Expofeira Pelotas?