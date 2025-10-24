Conheça o supermercado online que entrega até hortifrúti fresco no sul do Estado 

Frota de entregas própria permite levar hortifrúti fresco e demais compras aos consumidores com conforto e agilidade. Treichel / Divulgação

Em pleno 2025, como você faz suas compras de supermercado? Para muitos brasileiros, abastecer a despensa sem sair de casa é sinônimo de praticidade e economia. Dessa forma, serviços de delivery e hortifrúti online têm conquistado cada vez mais espaço, principalmente ao garantirem confiança, comodidade e produtos frescos.

De acordo com uma pesquisa da Neogrid em parceria com Opinion Box, 47% dos consumidores preferem fazer mercado online, enquanto 52% vão a lojas físicas. Além disso, 75% dos brasileiros já pesquisam ou compram itens de supermercado em aplicativos pelo menos uma vez por mês, sendo 33% com periodicidade semanal.

Nesse contexto, o Delivery Treichel se destaca por oferecer uma experiência completa de supermercado virtual, com hortifrúti selecionado, ofertas especiais, o mesmo padrão de qualidade da loja física e toda a praticidade do ambiente digital.

Em entrevista, o CEO do Treichel, Emerson Luís Duarte Gonçalves, explica como a empresa concilia agilidade, confiança e bom preço no dia a dia dos consumidores de Pelotas e Capão do Leão.

Qual é o passo a passo para fazer pedidos no Delivery Treichel?

O processo é simples. Primeiro, o cliente acessa o endereço delivery.atacadotreichel.com.br . Depois do cadastro, basta colocar os itens no carrinho, aproveitando a variedade de produtos e nossas promoções. Na hora de finalizar a compra, é possível escolher entre retirada na loja ou pela entrega no endereço, indicando o melhor dia e turno. Por último, basta selecionar um modo de pagamento e completar a operação.

Como você avalia a tendência de busca por mais praticidade no dia a dia do consumidor?

Temos o e-commerce desde 2017 e buscamos realizar melhorias diariamente, tanto na plataforma quanto em relação à equipe, processos, logística e equipamentos. Com o Delivery Treichel, oferecemos ao cliente um canal no qual ele pode fazer suas compras sem sair de casa, do trabalho ou de onde quer que esteja. Nosso grande objetivo é atender todos os consumidores com agilidade e excelência.

Qual o desafio de levar a variedade e a qualidade da loja física para o supermercado online?

Temos uma ampla variedade e vamos aprimorando essa oferta conforme analisamos as necessidades dos nossos clientes. Nossa equipe é treinada para separar sempre o melhor produto para o cliente, observando a qualidade e a validade. No site, também temos um campo de observações no qual o consumidor pode especificar o que deseja. No setor de hortifrúti, temos a mesma variedade de produtos da loja física, além das ofertas do Dia da Horta.

Para quem ainda não experimentou comprar no supermercado online, especialmente hortifrúti, o que você diria sobre o Delivery Treichel?

O Delivery Treichel foi pensado para facilitar a rotina do consumidor. Temos uma variedade de itens em todas as categorias de produtos perecíveis, alimentícios, limpeza, higiene e beleza, bazar e pet. A entrega é feita no melhor dia e horário para o cliente, com logística própria. Outra vantagem é que o cliente pode montar e salvar sua lista de compras, o que deixa o processo ainda mais rápido e prático. Além disso, o pagamento com cartão de crédito é feito de forma segura, diretamente no site. Nós disponibilizamos informações úteis no rodapé da página inicial do site — mas, diante de qualquer dúvida, é fácil conversar com o nosso SAC.