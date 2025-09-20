Atacarejo aposta em clube de descontos e cartão próprio para fidelizar clientes

Estrutura do Treichel conta com ampla área de estacionamento. Roberto Espíndola / Treichel / Divulgação

De um simples armazém colonial a uma operação que combina estrutura ampla, variedade de serviços e forte conexão com o cliente. É assim que pode ser resumida a trajetória do Treichel, uma empresa familiar que completa 35 anos de atuação em Pelotas neste mês de setembro. O crescimento acompanha também a transformação do comportamento do consumidor brasileiro, cada vez mais atento a preços competitivos, praticidade e benefícios extras.

— Começamos como atacadista em 1990 e fomos pioneiros no modelo de cash and carry, conhecido atualmente como atacarejo — destaca o CEO Emerson Luís Duarte Gonçalves.

Segundo ele, a proposta do Treichel é ser “o estoque do comerciante e a despensa do consumidor”, a partir de produtos frescos e com preços competitivos. Além disso, essa evolução permitiu à empresa oferecer outras facilidades aos clientes, como o Clube de Descontos e o Cartão Treichel.

Para entender como tudo isso se reflete no dia a dia do consumidor, confira a entrevista a seguir com Roberto Espíndola, diretor da Me Gusta Propaganda, agência responsável pela comunicação da marca.

Como foi a transformação do Treichel ao longo destes 35 anos completados em setembro?

A história começou em 1964, com os avós dos atuais proprietários, na colônia Osório, no terceiro distrito de Pelotas. Dez anos depois, a segunda geração da família trouxe o negócio para a cidade e abriu um pequeno atacado na avenida Fernando Osório, a fim de atender pequenos comércios. Em 1990, com a compra de um espaço na mesma avenida, nasceu o macroatacado, focado em abastecer os comércios locais em grandes volumes, mas sem deixar de atender o público geral.

Com o tempo, a empresa foi ampliando a estrutura, construindo prédios adjacentes e investindo em melhorias que priorizassem conforto e experiência de compra. Um desses diferenciais, por exemplo, é o espaço amplo entre corredores. Com a evolução, o Treichel passou de macroatacado a atacarejo, estruturou um grande depósito nos fundos, separado dos departamentos de loja, e agregou vários serviços para oferecer uma experiência completa aos clientes. Atualmente, a administração é feita pelos irmãos Davi, Daiane e Tatiane Treichel, com o apoio de gerentes, subgerentes e do CEO Emerson — mantendo, no entanto, a essência de uma empresa originalmente familiar.

Quais os principais diferenciais do Treichel atualmente?

Hoje, o Treichel é referência não só pelo tamanho da sua estrutura, como também pela diversidade de produtos e serviços. Conta com um açougue de primeira linha, com carnes da marca Coqueiro, hortifrúti amplo e de qualidade, rotisseria com pratos preparados na própria loja, bem como padaria e confeitaria próprias. Além disso, oferece serviços tanto próprios quanto de parceiros que facilitam a vida dos clientes, incluindo farmácia, correspondente Banrisul, restaurante que serve cafés e refeições diárias, lavanderia, lojas de produtos naturais, quiosques de cosméticos, chocolates e grãos.

Também conta com estacionamento coberto e muito amplo, além de uma grande praça de recreação para as crianças, o que reforça a preocupação da empresa com o bem-estar de quem circula no local. Agora, para marcar os 35 anos, o Treichel está oferecendo promoções e descontos especiais.

Como funciona o Clube de Descontos, o que é necessário para participar e quais os principais benefícios oferecidos?

O Clube de Descontos Treichel foi programado para ser simples, fácil e disponível instantaneamente. Para participar, basta cadastrar o CPF na própria loja. Com isso, o cliente já garante os descontos em muitos produtos ao informar o número do seu documento na hora de passar as compras no caixa.

Como aderir ao Cartão Treichel, quais suas condições de uso e vantagens em relação às formas tradicionais de pagamento?

O Cartão Treichel também pode ser feito na loja e oferece 40 dias para pagar. No departamento de bazar do Treichel, permite ainda parcelar valores superiores a R$ 100 em até seis vezes. Além disso, o cartão concede 10% de desconto na farmácia própria, onde também é possível dividir o pagamento em até três vezes, com parcela mínima de R$ 50.

Como o Treichel procura atender às necessidades de diferentes públicos e manter um relacionamento próximo com a comunidade local?

O Treichel busca se diferenciar principalmente pela excelência no atendimento e pela oferta de produtos e serviços que facilitem a vida dos clientes. Mesmo localizado um pouco afastado do centro, ele faz parte do cotidiano de cerca de 70 mil pessoas e procura estar próximo da comunidade com carinho, respeito e atenção. Para isso, mantém um amplo mix de produtos, serviços diversificados e ações voltadas tanto para o público interno quanto externo, como comemorações, campanhas sociais — por exemplo, a campanha do agasalho — e momentos de confraternização com os clientes. Dessa forma, fortalece vínculos com fornecedores, colaboradores e consumidores, sempre valorizando a confiança. Para o futuro, o objetivo é seguir aprimorando a experiência de compra, com foco em qualidade, bem-estar e proximidade.

